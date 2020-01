Demi Lovato è tornata! La cantante di "Cool For The Summer" ha fatto l'atteso comeback ai Grammy Awards 2020 regalando al pubblico un'esibizione da brividi, premiata con una standing ovation finale .

di Matteo Rossini

Un ritorno atteso, voluto e soprattutto meritato. Ieri sera Demi Lovato è stata la regina indiscussa dei Grammy Awards 2020 che hanno premiato gli artisti di maggior successo degli ultimi dodici mesi. La voce di “Cool For The Summer” ha finalmente fatto il suo comeback dopo quasi due anni di pausa in seguito all’overdose nell’estate del 2018. Vediamo insieme l’esibizione commovente della popstar.

Demi Lovato, la carriera

Demi Lovato è una delle artiste di maggior successo degli ultimi anni. La cantante ha alternato la carriera da attrice a quella da cantante fino a diventare una delle popstar più amate a livello internazionale. Anno dopo anno la voce di “Neon Lights” ha inanellato un successo dietro l’altro vendendo milioni di copie in tutto il mondo grazie a singoli e album in grado di scalare le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Negli anni la musica di Demi Lovato ha raccontato perfettamente la sua vita mostrandone anche le diverse sfaccettature, come ad esempio il disco “Confident” in cui la cantante si è aperta al mondo accettando le sue perfette imperfezioni che forse fino a quel momento l’avevano fatta titubare fino al singolo “Sober”, lanciato quasi come un appello disperato qualche giorno prima del tragico evento.

Demi Lovato, il ritorno tra le lacrime

La sessantaduesima edizione dei Grammy Awards ha rappresentato un punto molto importante per la vita di Demi Lovato. Infatti, la cantante è salita sul palco dopo quasi due anni di pausa per presentare il nuovo brano “Anyone”, una richiesta di aiuto struggente ed emozionante. La cantante ha iniziato l’esibizione ma l’emozione troppo forte l’ha fatta scoppiare in lacrime, dopo un momento di pausa Demi Lovato ha ricominciato accompagnata soltanto da un pianoforte.

La voce esplosiva della cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Demi Lovato) ha risuonato come un ruggito e il pubblico presente non ha potuto far altro che alzarsi in piedi per tributarle una standing ovation finale.