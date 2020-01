“I nostri anni”, nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ha già superato il milione di stream su Spotify ed è il secondo della sua carriera da solista. Lo stesso cantautore ha scritto il brano e per presentarlo ai suoi fan ha scelto queste parole: ““I nostri anni” nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto, un po' come lo sono state “Promiscuità” o “Sold Out”. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone”.

Il video di “I nostri anni”

Un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte. Nostalgia che riaffiora grazie ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia. È uscito anche il video di “I nostri anni”, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production. Nelle immagini si celebra la città d’origine dell’artista e si vede Tommaso Paradiso muoversi sulla sfondo di una Roma notturna. Tanti i luoghi iconici immortalati come Piazza di Spagna e la Cupola di San Pietro. Un atto d’amore per la città amatissima dal cantautore.

La carriera da solista e il tour 2020

Dopo aver lasciato i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha subito pubblicato il singolo “Non avere paura”, ancora presente nella Top 15 delle classifiche Apple Music e iTunes e nella Top 20 della FIMI/Gfk a quattro mesi dall’uscita. Su Spotify il brano ha raggiunto 24,7 milioni di stream e su Youtube il suo video conta oltre 20,5 milioni di views. Il secondo singolo è “I nostri anni”, in attesa del tour già annunciato e che partirà ad ottobre. “Sulle nuvole tour” vedrà Tommaso Paradiso protagonista sui palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée toccherà 10 città e inizierà dal Palazzo dello Sport di Roma (21 ottobre), per poi fare tappa a Napoli (27 ottobre), Bari (30 ottobre), Reggio Calabria (3 novembre), Catania (6 novembre), Milano (11 novembre), Jesolo (14 novembre), Firenze (25 novembre), Bologna (28 novembre) e concludersi al Pala Alpitour di Torino il 4 dicembre 2020.