Sanremo 2020, ecco tutte le vallette

Dal 4 all’8 febbraio andrà in scena la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Presentatore e direttore artistico di quest’anno è Amadeus che nella conferenza stampa di presentazione ha anche svelato le presenze femminili che lo affiancheranno nelle cinque serate al Teatro Ariston. Si tratta di Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu. La loro partecipazione è stata ufficializzata proprio durante la conferenza e si aggiungono a Rula Jebreal, Georgina Rodriguez e Monica Bellucci, già rivelate nei giorni precedenti. La scelta di Amadeus è stata chiara, quella di portare sul palco un folto gruppo al femminile «ciascuna con una propria identità. Qualsiasi numero sarebbe stato comunque sbagliato».

Le parole di Amadeus sulle vallette scelte

Lo stesso Amadeus ha poi parlato di alcune delle presenze più sorprendenti come quella di Rula Jebreal: «Quando ho pensato a Rula avevo visto questa giornalista brava. L'ho incontrata e le ho spiegato cosa avrei voluto da lei. Qualcosa in difesa delle donne». Tra le donne presenti anche Georgina Rodriguez e Francesca Maria Novello, rispettivamente fidanzate di Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi. Amadeus ha raccontato così la scelta di ospitare la Novello «L’ho scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro». Spazio anche al giornalismo, infatti oltre a Rula Jebreal saliranno sul palco dell’Ariston anche i volti del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino. A sorpresa ci sarà anche Alketa Vejsiu: «È una conduttrice di tutti i maggiori programmi tv in Albania. Si tratta di uno di quegli stati che segue il festival con una passione almeno pari alla nostra». Ritorna anche Sabrina Salerno: «Un'icona sexy, ora è una splendida donna, affascinante, legata alla musica».

Le serate e gli artisti in gara

Sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Diletta Leotta, già presente nell’edizione 2017 come ospite di Carlo Conti. Secondo le ultime notizie le presenze femminili si divideranno nelle cinque puntate in programma. Questo il calendario con Diletta Leotta e Rula Jebreal che dovrebbero inaugurare la 70esima edizione del Festival di Sanremo:

PRIMA PUNTATA: Diletta Leotta, Rula Jebreal, Tiziano Ferro e Fiorello, Salmo, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Santamaria ed Emma Marrone.

SECONDA SERATA: Tra le super ospiti Monica Bellucci.

TERZA SERATA: Serata canzoni storia del Festival. Georgina Rodriguez, Luis Capaldi, Tiziano Ferro in coppia con Massimo Ranieri, Mika e Roberto Benigni.

QUARTA SERATA: Semifinali e finalissima categoria giovani. Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, oltre a Fiorello, Tiziano Ferro, Dua Lipa e Johnny Dorelli.

QUINTA SERATA: Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, Diego Abantantuono, Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi.

Questo invece l’elenco dei 24 artisti in gara: