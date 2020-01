Sanremo 2020, ecco tutti gli esclusi da Amadeus

Come ogni anno l’annuncio dei partecipanti al Festival di Sanremo 2020 è spunto per polemiche, critiche e osservazioni. I 24 big hanno ovviamente avuto la meglio su tutti gli altri musicisti che sono stati esclusi dalla direzione artistica del Festival. È stato Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’edizione 2020, a svelare nomi e titoli delle canzoni selezionati tra le oltre 200 proposte arrivate nei mesi scorsi. Tanti gli scontenti in questa edizione tra i quali si annoverano Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi e Bianca Atzei. In particolare Stash dei The Kolors era tra i papabili ad entrare fin dalle prime indiscrezioni, stesso discorso per Irama, già presente all’edizione dello scorso anno con il brano “La ragazza con il cuore di latta”. Tanta sorpresa invece per la scelta di riportare sul palco del Festival di Sanremo due artiste come Rita Pavone e Tosca, assenti da anni alla kermesse musicale più importante del nostro Paese.

Gli artisti in gara a Sanremo 2020

Questo l’elenco completo dei 24 artisti in gara nell’edizione numero 70 del festival, due in più rispetto ai 22 di un anno fa (tra parentesi il titolo della canzone):

Achille Lauro (Me ne frego) Alberto Urso (Il sole a est) Anastasio (Rosso di rabbia) Bugo e Morgan (Sincero) Diodato (Fai rumore) Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare) Elodie (Andromeda) Enrico Nigiotti (Baciami adesso) Francesco Gabbani (Viceversa) Giordana Angi (Come mia madre) Irene Grandi (Finalmente io) Junior Cally (No grazie) Le Vibrazioni (Dov'è) Levante (Tiki Bom Bom) Marco Masini (Il confronto) Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango) Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso) Piero Pelù (Gigante) Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr) Rancore (Eden) Raphael Gualazzi (Carioca) Riki (Lo sappiamo entrambi) Rita Pavone (Niente - Resilienza 74) Tosca (Ho amato tutto)

A questi si aggiungono poi gli 8 giovani in gara tra le Nuove Proposte, che saranno: Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia e Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young, oltre a Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini, vincitori di Area Sanremo.

Gli ospiti confermati e le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus

Oltre ai partecipanti al Festival di Sanremo 2020, c’è grande attesa anche per conoscere il parterre di ospiti e co-conduttrici che affiancheranno Amadeus. Negli ultimi giorni sono stati fatti i nomi di Monica Bellucci, Diletta Leotta, Antonella Clerici ed Emma D'Aquino, ma anche di Simona Ventura e Chiara Ferragni. Confermata la presenza della giornalista palestinese Rula Jebreal dopo le tante polemiche nate nei giorni scorsi. Tra gli ospiti confermati ci sarà Tiziano Ferro, presente in tutte e cinque le serate e reduce dal grande successo dell’ultimo album “Accetto Miracoli”, ancora ai primi posti delle classifiche. Accanto ad Amadeus ci sarà anche Fiorello, infine si esibiranno come ospiti anche Al Bano & Romina Power, il rapper Salmo e l'artista scozzese Lewis Capaldi. Confermata anche la presenza di Roberto Benigni.