Sanremo 2020, oggi i biglietti in vendita solo per 5 ore

Dopo l’annuncio dei cantanti in gara per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2020, è già caccia ai biglietti per far parte del pubblico che assisterà alle cinque serate in diretta dal Teatro Ariston della città dei fiori. Solo oggi, 8 gennaio, è possibile accaparrarsi un biglietto per la kermesse musicale e si possono acquistare esclusivamente sul sito ufficiale www.sanremo2020.aristonsanremo.com dalle 9 alle 14. La manifestazione canora più attesa dell’anno andrà in scena dal 4 all’8 febbraio. Si potranno acquistare solo gli abbonamenti per tutte e 5 le serate mentre, per quanto riguarda i biglietti singoli per ciascuna serata, non ci sono ancora informazioni a riguardo. I posti per gli spettatori sono assegnati da Biglietteria sulla base dell’ordine di registrazione e nei settori assegnati da Rai. Il prezzo per assistere in platea alle cinque serate è di 1290 euro, mentre in galleria l’abbonamento costa 672 euro. Per ogni serata ci sono n.4 posti riservati in platea per persone con disabilità motoria e n.4 posti per i relativi accompagnatori. Anche in questo caso la richiesta dei biglietti potrà pervenire esclusivamente attraverso una scheda compilabile on-line all’indirizzo http://sanremo2020.aristonsanremo.com l’8 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. I biglietti sono gratuiti sia per gli ospiti che per gli accompagnatori. Per accedere al teatro Ariston è necessario portare il biglietto ed un documento identificativo. Il biglietto è nominativo e per serata.

I cantanti in gara

Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha ufficializzato l’elenco completo dei 24 artisti che parteciperanno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco l’elenco completo e i titoli delle canzoni in gara:

Achille Lauro (Me ne frego) Alberto Urso (Il sole a est) Anastasio (Rosso di rabbia) Bugo e Morgan (Sincero) Diodato (Fai rumore) Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare) Elodie (Andromeda) Enrico Nigiotti (Baciami adesso) Francesco Gabbani (Viceversa) Giordana Angi (Come mia madre) Irene Grandi (Finalmente io) Junior Cally (No grazie) Le Vibrazioni (Dov'è) Levante (Tiki Bom Bom) Marco Masini (Il confronto) Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango) Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso) Piero Pelù (Gigante) Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr) Rancore (Eden) Raphael Gualazzi (Carioca) Riki (Lo sappiamo entrambi) Rita Pavone, (Niente - Resilienza 74) Tosca (Ho amato tutto)

A questi si aggiungono poi gli 8 giovani in gara tra le Nuove Proposte, che saranno: Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia e Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young, oltre a Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini, vincitori di Area Sanremo.

Ritorni, conferme e curiosità

Tra gli artisti che parteciperanno spicca la presenza di Rita Pavone e Tosca, entrambe sul palco dopo un lungo periodo d’assenza. Le due cantanti sono state annunciate a sorpresa durante la serata dell’Epifania. Ritorna sul palco dell’Ariston anche Achille Lauro dopo il successo di “Rolls Royce” e Francesco Gabbani, vincitore nell’edizione del 2017. Tra i big anche Irene Grandi, Michele Zarrillo, Marco Masini e Le Vibrazioni. Curiosità per le performance di Anastasio, vincitore di X Factor 2018, il duo Bugo-Morgan e i Pinguini Tattici Nucleari.