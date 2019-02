Achille Lauro, il video della canzone di Sanremo "Rolls Royce"

Discussa, sviscerata, fa appassionare: “Rolls Royce” è la canzone con cui Achille Lauro ha fatto la sua prima apparizione sanremese nel 2019, portando un angolo della sua periferia sul palco più esclusivo della musica italiana. Il brano si è classificato al nono posto della classifica finale dei big, ma ha raccolto il consenso di una platea di pubblico molto eterogenea.

Rolls Royce

“Rolls Royce” è un brano frizzante, capace di esprimere l’anima eclettica di un artista che non si lascia etichettare dal suo genere. Il suo è rap, trap, ma anche rock con una punta retro che, stando alla sua ultima intervista con Sky TG24 è in grado di conquistare un pubblico molto vasto e trasversale, dai più giovani ai più maturi. Nel brano, scritto dallo stesso Achille Lauro in collaborazione con Boss Doms e il duo Frenetik e Orang3, vengono citati importanti esponenti della musica e della cultura popolare, da Amy Winehouse a Paul Gascoigne, identificandoli come massime espressioni della vita (e decadenza) da rockstar.

Il video, rilasciato il 6 febbraio 2019, è diretto da Sebastiano Bontempi da un’idea di Giovanna Salvatori. “Rolls Royce” ha totalizzato oltre 2 milioni e 500 mila visualizzazioni su YouTube e si è classificata al nono posto della classifica dei big. Dopo Sanremo 2019, il rapper si butta a capofitto in un 2019 fatto di grandi novità e in un tour che avrà inizio a maggio.

Rolls Royce, il testo della canzone

Dopo il successo del suo libro biografico romanzato, “Sono io Amleto” uscito il 15 gennaio 2019, Achille Lauro lavora alacremente al progetto di un docufilm sulla sua vita e si gode il meritato successo di “Rolls Royce”, una canzone dall’anima nostalgica che mette in mostra la flessibilità artistica del rapper. Il brano apparirà probabilmente nel prossimo disco di Achille Lauro, in uscita prossimamente. Ecco il testo:

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce