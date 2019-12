Nek in concerto a Mantova: info e scaletta

Nek continua i concerti nei teatri italiani del suo “Il mio gioco preferito – European tour”. La prossima data in programma andrà in scena nella serata di venerdì 20 dicembre al Grana Padano Theatre di Mantova. Ecco tutti i dettagli e le info che vi servono per arrivare preparati al concerto di Nek: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta del live.

Nek a Mantova: tutte le info sul concerto

Nek è tornato con le sue nuove canzoni sui palchi, dove non mancherà di far cantare i fan anche con le sue indimenticabili hit. L’attuale tournée è stata anticipata, lo scorso settembre, da uno speciale concerto-evento nella magica cornice dell’Arena di Verona, dopodiché Nek ha dato il via ufficiale al suo “Il mio gioco preferito – European tour” per presentare dal vivo al pubblico, italiano ed europeo, i brani del nuovo album insieme ai grandi successi di oltre venticinque anni di carriera. Il tour continuerà con date fino a gennaio 2020 e il prossimo concerto in calendario si terrà venerdì 20 dicembre al Grana Padano Theatre di Mantova. L’orario d’inizio dello show è fissato alle 21:00. I biglietti per assistere al live di Nek sono disponibili in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione e tipologia del posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): poltronissima gold 60 euro, poltronissima 50 euro, poltrona 40 euro. La Grana Padano Arena si trova in Via Melchiorre Gioia 3, a Mantova. Per chi desidera arrivare in macchina, la struttura è servita da un ampio parcheggio. In alternativa all’automobile, la Grana Padano Arena è raggiungibile in bus: linea 6, fermata Boccabusa - Centro Commerciale o Boma Boccabusa.

La possibile scaletta del concerto

Nek sta presentando dal vivo, ai suoi fan in tutta Italia ed Europa, le canzoni del suo ultimo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima”, uscito il 10 maggio 2019 per Warner Music Italy, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio. Durante i prossimi concerti, pertanto, il cantautore emiliano porterà sicuramente in scena il singolo che ha anticipato il disco, “La storia del mondo”, così come altri brani che lo compongono: “Mi farò trovare pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Musica sotto le bombe”. In scaletta ci sarà ampio spazio anche per i più grandi successi di Nek, canzoni come “Laura non c’è”, “Se una regola c’è”, “Sei solo tu”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te” e tante altre. Di seguito ripotiamo la scaletta seguita durante i precedenti concerti de “Il mio gioco preferito – European tour”; ricordiamo che i brani presentati a Mantova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.