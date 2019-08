Nek e "Il mio gioco preferito - European Tour 2019": tutte le date

Sono disponibili online, nei punti vendita e nelle prevendite abituali i biglietti per il nuovo tour di Nek. “Il mio gioco preferito – European Tour 2019” sarà composto da più di 30 date tra Italia ed Europa e partirà a novembre per proseguire fino al 2020. Il cantautore sarà impegnato anche nella data evento del 22 settembre quando si esibirà all’Arena di Verona. Sarà a tutti gli effetti un’anteprima dello spettacolo che verrà portato nei teatri tra autunno e inverno. Prima però c’è spazio per un’altra data davvero particolare e che vedrà protagonisti Nek e Giorgio Panariello per la 40esima edizione del festival La Versiliana. L’attore e il cantautore si esibiranno il 24 agosto al Teatro Grande - La Versiliana di Marina di Pietrasanta in una serata unica e che fa parte del format “Un palco per due”. Si tratta di una condivisione totale del palco tra un cantante e un attore che alternano musica e parole durante la serata.

Le date del tour

Dopo i due appuntamenti speciali, Nek si dedicherà alla preparazione del suo lungo tour dove ovviamente porterà in giro le canzoni più famose della sua carriera e alcuni brani tratti dall’EP di inediti “Il mio gioco preferito – Parte prima”. Dal progetto sono stati estratti i singoli “Mi farò trovare pronto”, presentato al Festival di Sanremo, “La storia del mondo” e “Alza la radio”, brano scelto per l’estate e scritto da Nek, Andrea Bonomo e Andrea Vigentini. Si tratta di una dedica alla radio, compagna di tutti, che c’è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Queste tutte le date de “Il mio gioco preferito - European Tour 2019”:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis

15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

20 novembre – ZURICH – VolksHaus

21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

24 novembre – BIENNE – Kongress Haus

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd's Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium

14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama

16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden

20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo

22 gennaio – LECCE – Politeama Greco

23 gennaio – BARI – Teatro Team

L'EP "Il mio gioco preferito - Parte prima"

In un’intervista esclusiva a Sky Tg24, Nek aveva parlato così dell’eventuale scaletta del suo spettacolo: «Sto ragionando. I singoloni ci saranno tutti poi qualche b-side. Sto valutando pezzi del 1994 e del 1997. Tra questi “Cuori in tempesta”, uno dei primi miei pezzi passati in radio. La rifarei come allora, con sacralità». “Il mio gioco preferito – Parte prima” è l’ultimo album di Nek, uscito il 10 maggio e composto da sette brani: