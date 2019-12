Tra gli ospiti della finale di X Factor 2019 c’è anche Ultimo. Il cantautore festeggia un 2019 indimenticabile con il secondo posto al Festival di Sanremo con “I tuoi particolari” e il successo strepitoso dei tre album “Pianeti”, “Peter Pan” e “Colpa delle Favole”. In vista del 2020 cresce l’attesa per il tour negli stadi che continua a macinare numeri da record. Intanto Ultimo regala un nuovo brano “Tutto questo sei tu” che canterà per la prima volta dal vivo, in anteprima, al Forum di Assago, in veste di ospite della finale di X Factor. Non ci conoscono ancora i dettagli sulla possibilità di vedere il nuovo brano in un album live del concerto allo Stadio Olimpico o in un progetto discografico nuovo.

Il testo di “Tutto questo sei tu”

Questo il testo di “Tutto questo sei tu”:

Ho bisogno adesso di un sogno

In questa strada in cui mi ricordo

Ora è buio ed è vuoto intorno

E alla fine sai che non dormo

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci

Ho bisogno di una risposta

Sole che esca nella tempesta

Non rinchiuderti in una stanza

Trova fuori la tua certezza

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

Lo stesso e il diverso

Tutto questi sei tu

Come vola il tempo

Vedi adesso me lo ricordo

Tu che lo ami ti darei il freddo

Se solo avessi in tasca l’inverno

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

Lo stesso e il diverso

Tutto questo sei tu

Pioggia e stelle che cadono giù

Tutto questo sei

Mare calmo nei tuoi occhi blu

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

Lo stesso e il diverso

Tutto questo sei tu

Le date del tour negli stadi nel 2020

Sono già 440 mila i biglietti venduti per il tour negli stadi 2020. Sono quattordici le date previste con sold out registrato già al Circo Massimo di Roma per il 19 luglio, a Firenze, a Napoli e Milano. In queste ultime tre città Ultimo si esibirà per due volte per fronteggiare l’altissima richiesta di biglietti. Queste le date:

29 maggio Bibione, Stadio Comunale

3 giugno Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

6 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi SOLD OUT

7 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno Napoli, Stadio San Paolo SOLD OUT

14 giugno Napoli, Stadio San Paolo

18 giugno Milano, Stadio San Siro

19 giugno Milano, Stadio San Siro SOLD OUT

26 giugno Modena, Stadio Alberto Braglia

30 giugno Ancona, Stadio Del Conero

4 luglio Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio Bari, Stadio San Nicola

15 luglio Messina, Stadio San Filippo

19 luglio Roma, Circo Massimo SOLD OUT

