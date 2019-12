Uno dei casi discografici più controversi della musica italiana torna a farsi sentire attraverso i social con un messaggio per i suoi fan. Il 25 aprile 2020 Liberato sarà infatti in concerto a Milano al Mediolanum Forum di Assago. L’artista ritorna quindi nella città lombarda dopo l’esibizione al Mi Ami Festival di oltre due anni fa e dopo l’uscita dell’album omonimo arrivato nella scorsa primavera. L’album è stato prima diffuso in streaming dove ha conquistato le classifiche di tutte le piattaforme digitali, poi è stato pubblicato in cd e vinile. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago diventa quindi un appuntamento imperdibile per vedere Liberato in uno dei luoghi simbolo della musica live.

I biglietti per il concerto di Liberato a Milano

Liberato si esibirà il giorno della Festa della Liberazione e la mattina del 9 dicembre è stato pubblicato un video sui social in cui, mascherato e vestito da pizzaiolo, sforna una pizza margherita, riposta con cura in un cartone d’asporto che, una volta chiuso, riporta le scritte Milano e XXV-IV. “Ce verimm’ llà!” è il messaggio lasciato ai suoi fan, un appuntamento subito colto al volo dagli appassionati. I biglietti sono in vendita su TicketOne e il costo varia dai 34,50 euro per l'anello C ai 46 euro della tribuna gold. Sarà la terza esibizione dell'artista partenopeo a Milano dopo il Mi Ami Festival e Barrio’s Cafè. Ovviamente il concerto al Mediolanum Forum sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto conoscere il fenomeno Liberato. Da “Nove Maggio”, primo brano pubblicato sui social, alle cinque canzoni apparse a maggio per anticipare l’arrivo del primo album.

L’album “Liberato”

Il disco “Liberato” è stato infatti preannunciato dall’arrivo di cinque brani con i video girati da Francesco Lettieri che raccontano una storia d’amore impossibile. A maggio sono stati caricati cinque nuovi video su Youtube, videoclip delle nuove canzoni “Guagliò”, “Oi Marì”, “Nunn’a voglio ‘ncuntrà”, “Tu me faje ascì pazz’” e “Niente”. I cinque video, girati da Francesco Lettieri, si chiamano Capri rendez-vous e, visti in sequenza, raccontano una storia d’amore impossibile che inizia negli anni ’60 e finisce nel 2019. Racconta le difficoltà di una relazione tra persone di diversa estrazione sociale, il barcaiolo Carmine, ragazzo dei quartieri popolari, e Marì, attrice della Nouvelle Vague che sta girando un film nell’isola. I cinque video raccontano cinque momenti diversi della loro vita: l’incontro tra i due, l’amore impossibile tra lei diventata una star e lui un carabiniere, fino al ritorno nell’isola di lei, ormai anziana, che va a trovare Carmine al cimitero. I cinque brani completano l’album “Liberato” e sono stati raccontati così sulla pagina Facebook di Liberato, «i singoli video sono stati concepiti sulle canzoni che completano il primo album di Liberato, che non ha nome ‘pecchè chill’ nun sta bbuon’ c’a cap’». Questa la tracklist di “Liberato”: