Liberato ha caricato cinque nuovi video su Youtube, videoclip delle nuove canzoni “Guagliò”, “Oi Marì”, “Nunn’a voglio ‘ncuntrà”, “Tu me faje ascì pazz’” e “Niente”. I pezzi sono tutte tracce orecchiabili che vanno da toni reggaeton a quelli caraibici. I cinque video, girati da Francesco Lettieri”, si chiamano Capri rendez-vous e, visti in sequenza, raccontano una storia d’amore impossibile che inizia negli anni ’60 e finisce nel 2019. Miscelando musica, cinema e racconto sociale il regista mette in scena la difficoltà di una relazione tra persone di diversa estrazione sociale, il barcaiolo Carmine, ragazzo dei quartieri popolari, e Marì, attrice della Nouvelle Vague che sta girando un film nell’isola. I cinque video raccontano cinque momenti diversi della loro vita: l’incontro tra i due, l’amore impossibile tra lei diventata una star e lui un carabiniere, fino al ritorno nell’isola di lei, ormai anziana, che va a trovare Carmine al cimitero. Un classico della “lotta di classe” in cui visivamente Lettieri si ispira ai grandi protagonisti del cinema di un tempo come Hitchcock, Kurosawa, Godard, Pasolini, Truffaut, Risi, Polanski. Mastroianni, la Bardot e altri che cita nei titoli di coda dell’ultimo episodio della saga. Tra nouvelle vague e neorealismo italiano l’opera del regista napoletano trapiantato a Roma racconta anche il declino del mito di Capri, che nell’ultimo video viene rappresentata attraverso immagini di caotici turisti stranieri a caccia di foto ricordo. A simboleggiare la fine di un’epoca, la morte del protagonista, pianto dalla star ormai invecchiata.

I cinque pezzi completano l’album “Liberato”, già disponibile in streaming

Il registro musicale dei pezzi resta quello del raggaeton accompagnato dal cantato napoletano che si mescola con l’inglese, a cui si aggiungono stavolta anche lo spagnolo e il francese. Come spiega la pagina Facebook di Liberato, «i singoli video sono stati concepiti sulle canzoni che completano il primo album di Liberato, che non ha nome ‘pecchè chill’ nun sta bbuon’ c’a cap’». Un’uscita annunciata da una clip pubblicata nei giorni scorsi dallo stesso Liberato sui suoi canali social ufficiali in cui si vedeva il rapper a bordo di una barca con lo sguardo rivolto verso l’isola di Capri. Per la voce di “Nove maggio”, questa data riveste sempre un significato speciale: lo scorso anno, nello stesso giorno, si esibì in un grande concerto gratuito sul lungomare di Napoli. Insieme ai 5 nuovi brani, Liberato ha caricato sui servizi di streaming il suo disco che contiene anche le sei canzoni uscite negli ultimi due anni. L’album anticipa il concerto che si terrà a Roma, in una location che non è stata ancora svelata, il 22 giugno. Si tratta del ritorno dal vivo dell’artista dopo i concerti tenuti lo scorso anno. Ecco la tracklist di “Liberato”: