Dua Lipa, in vendita i biglietti per il concerto di Milano

Dua Lipa è pronta per conquistare il palco del Mediolanum Forum di Assago . La cantante di "Don't Start Now " si prepara al tour europeo che farà tappa in Italia nell'aprile 2020 .

di Matteo Rossini

Dua Lipa si sta preparando a un grande 2020. Poche settimane fa la popstar inglese ha pubblicato il singolo “Don’t Start Now” con cui ha aperto la sua nuova era discografica. L’artista è tra i volti maggiormente in ascesa nell’Olimpo della musica pop grazie a brani diventati veri e propri inni del girl power, esibizioni in grado di catalizzare l’attenzione dei media di tutto il mondo e outfit che l’hanno resa un’icona di stile a livello planetario. Dua Lipa: il tour europeo Pochi giorni fa Dua Lipa, classe 1995, ha svelato il titolo del nuovo album, ovvero “Future Nostalgia”, la cui data di uscita è però ancora segreta. Parallelamente la voce di “New Rules” ha annunciato il tour con cui il prossimo anno toccherà varie nazioni del Vecchio Continente. L’artista darà il via alla tournée il 26 aprile a Madrid, toccando poi Barcellona, Milano, Anversa, Parigi, Colonia, Amsterdam e molte altre città. Per il momento la cantante non ha annunciato date negli Stati Uniti d’America.

Dua Lipa: il concerto in Italia

Giovedì 30 aprile 2020 la popstar (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) farà tappa nel capoluogo meneghino per esibirsi su uno dei palchi più importanti del Bel paese, ovvero quello del Mediolanum Forum di Assago. La cantante sarà protagonista di uno show in cui si esibirà con tutti i suoi più grandi successi che negli scorsi mesi hanno scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Da poche ore è iniziata la vendita dei biglietti, disponibili su vari siti. Al momento sono presenti varie tipologie di ticket: dai posti in piedi nell'area del parterre a quelli numerati in tribuna.

Inoltre, la cantante ha anche messo a disposizione tre pacchetti VIP: Dua House Party, Early Entry e Hot Ticket. Tutte le informazioni riguardanti l’acquisto sono disponibili sulle piattaforme di vendita online.