di Matteo Rossini

Il 12 dicembre 2019 quarantasei milioni di elettori inglesi saranno chiamati alle urne, aperte dalle 7.00 alle 22.00. In questi giorni i media britannici stanno seguendo con grande attenzione i confronti televisivi e i sondaggi dei candidati che vedono al momento protagonisti principali Boris Johnson per il Partito Conservatore e Jeremy Corbyn per il Partito Laburista.

Dua Lipa: il post su Instagram

Nelle scorse ore Dua Lipa, classe 1995, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con cui ha invitato i fan a recarsi alle urne per esprimere il proprio voto ottenendo oltre 200.000 like grazie anche a un profilo Instagram che vanta più di trentasei milioni di follower.

Il post, composto da dieci foto, si apre ricordando l’importanza del sondaggio: “Potrebbe non interessarvi ora, ma lo farà nei prossimi quattro anni. Questa è la vostra unica occasione per esprimere la vostra opinione. Questo è il nostro futuro. È il futuro della nostra famiglia e dei nostri amici. Fai sentire la tua voce”.

Dua Lipa: “Sono le elezioni più importanti della nostra generazione”

Nelle foto successive alcuni grafici ed elenchi mostrano un quadro della situazione e degli argomenti trattati e discussi dai due partiti principali.

Queste le parole utilizzate dalla cantante di “Don’t Start Now” per ricordare l’importanza del voto: “Per favore guardate!! La nostra demarcazione è più forte quando vengono ascoltate le voci di tutti. Queste sono le elezioni più importanti della nostra generazione e i vostri voti contano. Il vostro Parlamento lavora per voi, quindi fate sentire il vostro supporto per chi merita di rappresentarvi”.