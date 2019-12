Coez in concerto a Catania: info e scaletta

Sta per concludersi il tour 2019 di Coez, che ha portato le canzoni del suo nuovo album “È sempre bello” nei palazzetti di tutta Italia. Tra le ultime tappe di quest’anno c’è l’appuntamento di sabato 7 dicembre al PalaCatania di Catania. Il concerto siciliano avrebbe dovuto tenersi al Pal’Art Hotel di Acireale, ma è stato successivamente spostato nella nuova venue catanese mantenendo la stessa data in calendario. Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati allo show di Coez: orari, biglietti e la possibile scaletta del live.

Coez a Catania: tutte le info sul concerto

Continua il tour presentazione di “È sempre bello”, ultimo album di Coez, pubblicato lo scorso 29 marzo per Carosello Records. Ancora qualche data nei palazzetti per il 2019 e un primo importante appuntamento annunciato per il prossimo anno: l’11 luglio 2020 il cantautore / rapper si esibirà al Rock in Roma. Tornando ai concerti imminenti, sabato 7 dicembre Coez salirà sul palco del PalaCatania di Catania per far cantare i tantissimi fan. Il live, inizialmente in programma al Pal’Art Hotel di Acireale, è stato spostato in questa nuova location per indisponibilità del palasport precedentemente annunciato (ora chiuso per ristrutturazione). La data resta la stessa (7 dicembre) e i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova venue. È possibile richiedere il rimborso del biglietto, presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto, entro e non oltre il 6 dicembre 2019. Per chi è ancora sprovvisto del titolo d’ingresso, è possibile acquistare i biglietti su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Attualmente resta disponibilità per i posti in tribuna centrale numerata, in vendita a 45 euro + diritti di prevendita, e in tribuna laterale non numerata a 40 euro + d.p..

La possibile scaletta del concerto

Coez sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records. Mancano ancora poche date alla fine del tour 2019, ma col nuovo anno sono in arrivo nuovi appuntamenti, tra cui il già annunciato concerto al Rock in Roma (11 luglio 2020). Durante il live di Catania, così come nei precedenti show, Coez porterà sicuramente in scena molti brani contenuti in “È sempre bello”, tra cui i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. Ampio spazio anche per i precedenti grandi successi della sua carriera, canzoni che vi faranno cantare a squarciagola come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e tantissime altre. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante il concerto dello scorso 29 settembre all’Arena di Verona; ricordiamo che le canzoni che verranno presentate a Catania potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.