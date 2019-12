Gianna Nannini, un tour nei palasport nel 2020

Dopo l'annuncio di un concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 30 maggio 2020 , Gianna Nannini ha rivelato tutte le date del tour 2020. L’artista senese prima girerà l’Europa per un lungo tour che si dividerà tra l’estate e l’autunno, quindi si esibirà in tutta la penisola con un ciclo di concerti nei principali palasport italiani. La rocker toscana porterà sul palco il suo nuovo album di inediti "La Differenza" (Charing Cross Records Limited / Sony Music) e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, in cui ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e trascinante energia. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Il “Gianna Nannini European Tour”

Venerdì 15 maggio – Londra, Shepherd’s Bush

Lunedì 18 maggio – Parigi, Olympia

Mercoledì 20 maggio – Bruxellese, Cirque Royale

Giovedì 21 maggio – Lussemburgo, Rockal

Martedì 23 giugno – Colonia, Tanzbrunnen

Mercoledì 24 giugno – Ehingen, Marktplatz

Venerdì 26 giugno – Berlino, Zitadelle Spandau

Sabato 27 giugno – Amburgo, Stadtpark Openair

Venerdì 9 ottobre – Aalen, Ulrich Pfeifle Halle

Sabato 10 ottobre – Ludwigsburg, Mhp Arena

Lunedì 12 ottobre – Monaco di Baviera, Philarmonie

Martedì 13 ottobre – Francoforte, Alte Oper Frankfurt

Giovedì 15 ottobre – Kempen, Big Box Allgau

Sabato 17 ottobre – Norimberga, Meistersingerhalle

Mercoledì 21 ottobre – Zurigo, Hallenstadion

Venerdì 23 ottobre – Gineva, Theatre Du Leman

Il “Gianna Nannini Palasport 2020”

Mercoledì 18 novembre – Bari, PalaFlorio

Giovedì 19 novembre – Napoli, PalaPartenope

Sabato 21 novembre – Catania, PalaCatania

Mercoledì 25 novembre – Villorba (TV), PalaVerde

Sabato 28 novembre – Torino, PalaAlpitour

Martedì 1 dicembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

Giovedì 3 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

L’ultimo album, “La differenza”

È uscito venerdì 15 novembre il nuovo album della Nannini “ La differenza ”. Un disco realizzato negli Stati Uniti, a Nashville, al Blackbird Studio di John Mc Bride, che arriva a due anni da “Amore gigante”, prodotto dalla Sony. Per un lavoro del genere, Gianna Nannini si è dovuta aprire ad un ampio ventaglio di collaboratori. A Nashville la cantante è arrivata attraverso il contatto del chitarrista e producer Tom Bukovac, al quale la cantante è stata indirizzata da Dave Stewart, uno dei tanti nomi coinvolti nella genesi di “La differenza”, un album che ha coinvolto una fitta squadra di collaborazioni: Gino Pacifico, S. Albanese e N. Kerner per i testi; Mauro Paoluzzi, Dave Stewart, Fabio Pianigiani, M. Kwesi, M. Harris e J. Fahrenkrog-Petersen come compositori; Coez per il duetto “Motivo”. «Siamo andati a mangiare insieme a Londra e mi è piaciuto moltissimo come essere umano. Quella canzone l’ha ispirato perché avevo scritto tutta la prima parte e lui ha fatto la sua», racconta la Nannini a proposito del loro incontro artistico. E poi i produttori Tom Bukovac e Michele Canova e i tecnici del suono Alan Moulder, al quale è stato affidato il missaggio dell’album, e Pino Pinaxa Pischetola, che ha mixato “Motivo”. E poi i musicisti che suonano fisicamente i brani: Chris McHugh (batteria), Tony Lucido (basso), Tom Bukovac (chitarra acustica ed elettrica, piano, mandolino), Jerry McPherson (chitarra acustica ed elettrica), Rob McNelley (chitarra acustica ed elettrica), Tim Lauer (piano Rhodes, synth, B3, fisarmonica), Bobby Campbell (programming e synth) e Wendy Moten (cori). Infine, John McBride, che ha messo a disposizione il suo studio e si è occupato della registrazione del disco.

La tracklist completa dell’album

Di seguito, la tracklist di “La differenza”:

La differenza