Gianna Nannini: un concerto allo Stadio di Firenze nel 2020

Gianna Nannini sta per tornare sui palchi per presentare al pubblico il nuovo album di inediti “La differenza”, in uscita il prossimo 15 novembre. La cantautrice – rocker senese ha annunciato un concerto che si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Di seguito tutte le info condivise finora.

Gianna Nannini allo Stadio Artemio Franchi di Firenze: tutte le info sul concerto

Tra le poche cantautrici rock italiane, Gianna Nannini ha dato l’annuncio di uno speciale concerto che la vedrà protagonista sul palco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. L’appuntamento da segnare sul calendario è il 30 maggio 2020. I biglietti per assistere allo show saranno disponibili in pre-sale esclusiva per il fan club di Gianna Nannini a partire dalle ore 11:00 dell’11 ottobre, mentre per le vendite generali su circuito TicketOne (online e in tutti i punti vendita autorizzati) bisognerà aspettare le ore 11:00 del 19 ottobre. Durante il live la cantautrice presenterà al pubblico il suo nuovo album intitolato “La differenza”, in uscita il 15 novembre 2019.

“La differenza”, il nuovo album di Gianna Nannini: tracklist

A due anni di distanza dal precedente progetto discografico “Amore gigante”, Gianna Nannini sta per tornare in scena con un nuovo album: “La differenza”. Il disco, la cui uscita è attesa per il 15 novembre 2019, è stato realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, sede di grandi produzioni artistiche blues rock. Il pre-order è già possibile sui principali store digitali. Ad anticiparne la pubblicazione, verrà presto condiviso il primo singolo estratto: si tratta della title track “La differenza”, disponibile all’ascolto dall’11 ottobre 2019 su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. Il nuovo album è composto da 10 tracce, tra cui è presente anche un featuring con il cantautore – rapper Coez, tra gli artisti più amati della nuova scena italiana. “La differenza” è il ventesimo album in studio della lunga carriera di Gianna Nannini, che ha esordito con l’eponimo album nel 1976. Ecco la tracklist completa del nuovo disco “La differenza”, in uscita il prossimo 15 novembre:

La differenza Romantico e bestiale Motivo (feat. Coez) Gloucester Road L’aria sta finendo Canzoni buttate Per oggi non di muore Assenza A chi non ha risposte Liberiamo

Il Premio Tenco 2019

Gianna Nannini ha vinto il Premio Tenco 2019, riconoscimento assegnato degli artisti che nel corso della loro carriera hanno dato un importante contributo alla canzone d'autore mondiale. La cantautrice ritirerà il premio il 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Ecco le motivazioni che hanno spinto la giuria ad assegnarle questo riconoscimento: “Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco '76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d'autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche”.