Fiorella Mannoia in concerto a Napoli: info e scaletta

Seconda data autunnale a Napoli per Fiorella Mannoia e il suo “Personale tour”. Per far fronte alla grande richiesta da parte del pubblico, dopo lo show dello scorso 7 ottobre la cantante romana sta per tornare sul palco del Teatro Augusteo di Napoli per un nuovo appuntamento live. Il concerto è in programma per martedì 3 dicembre 2019 ed è già sold out. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati allo show: gli orari e le possibili canzoni in scaletta.

Fiorella Mannoia torna a Napoli: tutte le info sul concerto

Fino a poco prima delle feste natalizie Fiorella Mannoia sarà impegnata sui palchi dei teatri di tutta Italia con il suo “Personale tour”. Il prossimo appuntamento in calendario sarà un ritorno: martedì 3 dicembre la cantante si esibirà nella cornice del Teatro Augusteo di Napoli per una seconda data autunnale, dopo il successo del primo appuntamento dello scorso ottobre. Il concerto è sold out, pertanto non sono più disponibili biglietti né online né nelle rivendite autorizzate; potranno assistere allo show soltanto coloro che sono già in possesso del titolo d’ingresso. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:00. A Napoli, come per tutte le date del tour, Fiorella Mannoia sarà accompagnata sul palco dai musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre). Il Teatro Augusteo di trova in Piazzetta Duca D'Aosta 263, nel centro città di Napoli.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour teatrale 2019 Fiorella Mannoia sta presentando al pubblico il suo nuovo album “Personale”: una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo, come dichiara l’artista. Il disco è stato pubblicato lo scorso 29 marzo, dopodiché la cantante romana ha iniziato il lunghissimo live tour in tutta Italia. Sul palco del Teatro Augusteo di Napoli verranno portate in scena molte delle canzoni contenute in quest’ultimo lavoro in studio, come il singolo di lancio “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Il senso”, “Penelope” e “Carillon”. Durante il concerto ci sarà ampio spazio anche per tutti i grandi successi di Fiorella Mannoia, voce per eccellenza del cantautorato italiano. Non mancheranno le indimenticabili “Come si cambia”, “Quello che le donne non dicono”, “In viaggio”, “Le parole perdute”, “Che sia benedetta”. Tra le canzoni eseguite nel corso del “Personale tour” ci sono anche alcune cover di grandi artisti italiani: “Sally” di Vasco Rossi, “Sempre e per sempre” di De Gregori, “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati e “Povera patria” di Franco Battiato. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Fiorella Mannoia durante le precedenti date del “Personale tour” nei teatri; ricordiamo che le canzoni presentate a Napoli potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.