Raf e il figlio Samuele duettano nel singolo "Samurai"

Padre e figlio insieme per un brano nuovo di zecca. Non è pratica così comune, ma è andata così in casa Riefoli: Raf e suo figlio Samuele (in arte D’Art) hanno unito le forze per il nuovo singolo “Samurai” uscito per Girotondo Srl/Sony Music Italy nei vari store fisici e virtuali. Il brano parla di come sia difficile a volte affrontare la vita, di come ci si trovi quotidianamente a fronteggiare le difficoltà e di come, proprio come i samurai, bisogna combattere per i propri obbiettivi e per il bene della comunità.

Le parole di Raf e D’Art

«Samurai nasce da uno spunto musicale che mi ha fatto ascoltare un mio collaboratore, bassista degli Apres La Classe, Valerio Bruno, in arte Combass – racconta Raf – che io poi ho sviluppato, mentre per il testo io e Samuele ci siamo ispirati alla "The Lone Wolf" un telefilm degli anni 90 che parla di un samurai che non era al servizio di nessun padrone e girava insieme a suo figlio e affrontavano insieme una serie di vicissitudini, sempre a favore di ciò che ritenevano giusto». «Quando mio padre mi ha proposto di collaborare con lui e scrivere con lui questo brano per me è stata la realizzazione di un sogno – racconta D'Art, secondogenito di Raf, 19 anni sulla carta d’identità – passare del tempo con lui, scrivere il testo e lavorare sulle melodie e sulla realizzazione di questo progetto è stato entusiasmante. Lui sarebbe stato un idolo per me anche se non fosse mio padre, è uno dei pochissimi cantanti pop italiani che ascolto, per il resto ascolto musica hip hop, trap americana e qualcosa di nostrano. Essere tenuto a battesimo da lui in questo esordio nel mondo della musica e avere la sua stima è il regalo più grande». Il featuring tutto in famiglia è già stato scelto come colonna sonora di un importante spot pubblicitario.

Raf e Umberto Tozzi, album e tour in arrivo

“Samurai”, comunque, non farà parte del nuovo disco di Raf , quello in coppia con Umberto Tozzi che uscirà venerdì 29 novembre e il cui titolo sarà “Due, la nostra storia”. Un album nato un anno fa quando hanno deciso di rilasciare il singolo “Come Una Danza” e poi di partire in un apprezzatissimo tour insieme. Tour che verrà riproposto anche nella prossima primavera, con tante date in giro per l’Italia: i biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone a partire da 39 euro. Di seguito il cartellone dei concerti in programma: