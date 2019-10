Raf e Umberto Tozzi in concerto: le date nei teatri

A 31 anni di distanza dalla loro prima collaborazione, Raf e Tozzi hanno deciso di ritornare di nuovo insieme a scrivere canzoni e cantare per i loro fan. Dall’idillio artistico è nato il singolo “Come una danza” e un doppio album di raccolte uscito quasi un anno fa. Gli amici nella vita e sul palco hanno pure portato in tour i loro più grandi successi con la tappa conclusiva che si è tenuta a fine settembre all’Arena di Verona. Sembrava essere l’ultimo atto della nuova collaborazione tra Raf e Umberto Tozzi ma il grande successo ottenuto quest’estate ha spinto i due grandi cantautori a ritornare di nuovo in tour. Dopo i palasport e il concerto evento dell’Arena di Verona, si esibiranno nei teatri da inizio marzo 2020.

Raf e Umberto Tozzi in concerto: le date

Queste le nuove date del tour di Raf e Umberto Tozzi:

2 marzo all’Europauditorium di Bologna

8 marzo al Teatro Verdi di Firenze

25 marzo al Teatro Creberg di Bergamo

31 marzo al Teatro Augusteo di Napoli

2 aprile al Teatro Team di Bari

6 aprile al Teatro Colosseo di Torino

9 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano

14 aprile al Teatro Carlo Felice di Genova

18 aprile al Teatro pala Bruel di Bassano (Vicenza)

29 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma

I biglietti sono in prevendita dalle 16.00 di mercoledì 23 ottobre online e in tutti i circuiti tradizionali.

La possibile scaletta

Anche in questa nuova tranche, Raf e Umberto Tozzi uniranno i loro repertori e porteranno in scena una scaletta ricca di grandi successi. Nei concerti tenuti la scorsa estate, lo spettacolo iniziava con “Il battito animale”, tra le canzoni più amate di Raf, per proseguire con un brano parte del repertorio del collega, “Ti amo”. Ogni concerto si concludeva con i brani “Infinito” e “Gloria”. Questa la scaletta della data evento all’Arena di Verona:

Il battito animale Ti amo Due Notte rosa Sei la più bella del mondo Dimmi di no Non è mai un errore Roma nord/ Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati Gente di mare Iperbole/ Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è/ Per tutto il tempo/ Show Me the Way to Heaven Si può dare di più Come una danza Gli altri siamo noi Yellow Submarine Come una favola Dimentica dimentica / Eva / Donna amante mia / Io camminerò / È quasi l’alba / Ossigeno / Via Cosa resterà degli anni Ottanta Immensamente Inevitabile follia Io muoio di te Self Control Stella stai Ti pretendo Tu Infinito Gloria

Non si conosce ancora quale sarà la scaletta che i due artisti seguiranno nelle date in programma da marzo. La location dei teatri prevede la possibilità di creare uno spettacolo più intimista, permettendo a Raf e Umberto Tozzi di dare vita anche a qualche brano chitarra e voce in grado di stregare il pubblico presente. I due cantautori hanno deciso di festeggiare così i 30 anni di “Gente di mare”, primo brano cantato in italiano da Raf e scritto dallo stesso cantautore con Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi.