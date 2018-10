Raf e Umberto Tozzi di nuovo insieme: singolo, album e tour

Una collaborazione artistica di ampio respiro che arriva a 31 anni di distanza dal grande successo di "Gente di Mare". È quella fra Umberto Tozzi e Raf, amici nella vita e sul palco, che ritornano insieme per un nuovo singolo, un doppio disco di raccolte che uscirà il prossimo 30 novembre, e un tour in tandem in 13 date.

Il singolo "Come una danza"

"È una canzone che stavo scrivendo per delle cose mie, ma quando è nata questa idea ho cominciato a pensarla come una canzone da fare insieme", le parole di Raf in occasione della presentazione di "Come una danza", il singolo on air dal 22 ottobre. Il brano, scritto e prodotto dallo stesso cantante pugliese, viene definito "un racconto onirico che nasce dall'esigenza di avere una speranza per il futuro". Accanto a lui c'è Umberto Tozzi, che con Raf ha scritto brani come "Si può dare di più", "Se non avessi te" e "China Town". Le loro strade, incrociatesi 35 anni fa, si sono riunite poi in occasione del concerto all'Arena di Verona con cui Tozzi ha celebrato i suoi 40 anni di carriera. "Ritrovarsi lì è stato un momento molto emozionante È venuto naturale subito dopo parlare di una collaborazione: Raffaele aveva questo brano ancora senza liriche, ma che mi sembrava già perfetto. Prima o poi sentivamo che sarebbe dovuto accadere, e ora ne faremo un grande successo: la nostra musica ha la fortuna di avere un grandissimo repertorio", ha dichiarato Tozzi ad Askanews.

Il tour in 13 date e l'album "Raf-Tozzi"

I due artisti saranno di nuovo insieme sul palco, come all'Eurovision Song Contest nel 1987 con "Gente di mare", per un tour in 13 date nei palazzetti di diverse città italiane. Si partirà il 30 aprile del 2019 da Rimini, per chiudere il 25 maggio a Torino, passando da Reggio Calabria, Acireale, Bari, Eboli, Ancona, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Treviso e Brescia. Lo show è ancora in fase di definizione, ma alcune idee sono già chiare. "Condivideremo i nostri repertori il più possibile. Mi piace cantare e suonare le sue canzoni", dice Raf. Ad anticipare il tour, il prossimo 30 novembre uscirà il doppio disco "Raf-Tozzi" pubblicato da Sugar, che raccoglie i più grandi successi dei due artisti: trenta brani rimasterizzati dei due, da "Gloria" a "Infinito". Raf e Umberto Tozzi hanno anche incluso una nuova versione di "Gente di mare", con un arrangiamento dai suoni più contemporanei.