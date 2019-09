Raf e Tozzi: le canzoni più famose

Raf e Umberto Tozzi sono stati protagonisti di un lungo tour che ha condotto i due artisti a esibirsi sui palchi dei principali palasport d’Italia. Un’avventura nata dopo aver festeggiato i 40 anni di “Ti amo”, uno dei brani più importanti di Umberto Tozzi, in un concerto all’Arena di Verona. Successivamente i due cantanti hanno pubblicato una raccolta dedicata ai 30 anni di “Gente di mare” con una serie di successi tratti dalla carriera dei due artisti, insieme ad una nuova versione del brano che ha dato spunto all’album. Nei concerti che hanno visto protagonisti Umberto Tozzi e Raf sono stati eseguiti i brani più celebri e apprezzati appartenenti alla discografia di entrambi. Abbiamo selezionato 9 canzoni che hanno fatto parte della scaletta del tour e che hanno segnato in maniera indelebile la carriera dei due cantautori.

Il battito animale Ti amo Gente di mare Si può dare di più Cosa resterà degli anni Ottanta Stella stai Ti pretendo Infinito Gloria

Il battito animale

È uno dei maggiori successi discografici di Raf inserito nell’album “Cannibali” certificato sei volte disco di platino. “Il battito animale” è stato l’autentico tormentone estivo del 1993 e ha permesso a Raf di vincere anche il Festivalbar di quell’anno.

Ti amo

Uscita nel 1977, “Ti amo” è uno dei più grandi successi italiani all’estero. È stata tradotta in francese da Pascal Sevran e Claude Carmone ed interpretata da Dalida, mentre la versione statunitense è stata cantata da Laura Branigan. Ha conquistato le vette delle classifiche in Italia, Francia, Svizzera e Svezia. In Norvegia ed Austria è arrivata in terza posizione ed in Germania e nelle Fiandre (in Belgio) in quarta posizione.

Si può dare di più

Durante i concerti di Umberto Tozzi e Raf non poteva mancare “Si può dare di più”, cantata originariamente dallo stesso Tozzi con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi. Il brano è stato scritto tra gli altri anche da Raf e ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987.

Gente di mare

Nello stesso anno di “Si può dare di più”, Raf scrisse con Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi anche “Gente di mare”. È stato il primo brano in italiano cantato da Raf ed ha conquistato il terzo posto all’Eurofestival del 1987. Tantissime le cover tra le quali anche una in portoghese del cantante brasiliano Fábio Jr.

Cosa resterà degli anni Ottanta

Una canzone manifesto degli anni Ottanta, ancora oggi uno dei più grandi successi di Raf. “Cosa resterà di questi anni Ottanta” è uscita nel 1989 e al Festival di Sanremo si piazzò soltanto al quindicesimo posto. Il successo commerciale fu però notevole e ancora oggi è tra le canzoni più apprezzate del cantautore.

Stella stai

“Stella stai” è un singolo del 1980, tra i brani più conosciuti di Umberto Tozzi. Grande successo in Italia e Svizzera recentemente è apparsa anche nel film “Spider-Man: Far from Home”

Ti pretendo

Vincitrice del Festivalbar 1989, “Ti pretendo” ha contribuito in modo notevole al successo del terzo album di Raf “Cosa resterà...”. Dall'album sono stati estratti anche “Cosa resterà degli anni '80” e “La battaglia del sesso”.

Infinito

Scritto, prodotto e interpretato da Raf, “Infinito” è stato il più grande successo dell’estate 2001. In Italia ha venduto oltre 125 mila copie dando una spinta decisiva anche all’album omonimo. Nel brano Raf aggiunge sfumature rap alla struttura melodica del brano, tipica del suo repertorio.

Gloria

Presente in numerosi film da “Flashdance” a “The Wolf of Wall Street”, “Gloria” è a tutti gli effetti il più grande successo internazionale di Umberto Tozzi. La canzone ha conquistato i primi posti in classifica in Italia, Belgio, Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Austria. È inoltre una delle canzoni in lingua italiana più famose e vendute nella storia della musica. Il suo successo è testimoniato dalla cover di Laura Branigan in lingua inglese che ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli negli Stati Uniti.