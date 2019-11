Sono due vecchie conoscenze del talent show gli ospiti che vedremo sul palco di X Factor nel corso del sesto live del programma in onda su Sky Uno. Si tratta di Anastasio e Fracesca Michielin, entrambi vincitori di due edizioni del talent show. L’appuntamento per seguire la puntata è per giovedì 28 novembre, come sempre alle 21.15 su Sky Uno. Il programma sarà anche disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV. Di seguito, tutte le informazioni relative alle esibizioni dei due ospiti, per essere preparati per guardare la puntata.

Anastasio ospite a X Factor 2019

Sul palco di X Factor 2019, il rapper Anastasio farà ascoltare con ogni probabilità al suo pubblico “Il fattaccio del Vicolo del Moro”, il suo nuovo singolo, che arriverà nelle radio e sulle principali piattaforme di ascolto in streaming proprio il giorno successivo alla puntata. Il brano dovrebbe anticipare il suo primo album di inediti, in arrivo l’anno prossimo. Finora, infatti, il cantante campano non ha mai pubblicato un disco vero e proprio, ma solo degli ep. “Il fattaccio del Vicolo del Moro” segue la pubblicazione dei brani “La fine del mondo” – l’inedito con cui il rapper si è laureato vincitore dell’edizione 2018 di X Factor – e “Correre”, presentato per la prima volta dal vivo dal cantante salernitano nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Per l’artista si tratterà di un gradito ritorno sul palco che lo ha reso celebre e che lo ha portato alla vittoria di X Factor lo scorso anno, davanti alla over Naomi Rivieccio e all’allora appena 16enne Luna Melis, che adesso lavora come conduttrice delle strisce quotidiane del programma. L’anno scorso, Anastasio gareggiava nella squadra capitanata da Mara Maionchi: gli Under Uomini. Ora i due potranno finalmente riabbracciarsi, sul palco su cui si sono incontrati per la prima volta, quasi 12 mesi fa.

Francesca Michielin sul palco di X Factor 2019

Per ricordare la sua partecipazione al talent show targato Sky bisogna fare un balzo ancora più indietro nel tempo. Sarà un altro ritorno a X Factor anche quello della 24enne cantautrice Francesca Michielin, che era stata trionfatrice dell’edizione numero 5 del talent show targato Sky. Era l’inizio di gennaio 2012 e la cantante di Bassano del Grappa – guidata da Simona Ventura, coach delle Under donne – si imponeva davanti a I Moderni e ad Antonella Lo Coco. Da allora, ne avrebbe fatta di strada la giovane cantante, che all’epoca aveva appena 16 anni. In questi giorni è in rotazione radiofonica il suo più recente singolo, “Cheyenne”: il secondo che anticipa il suo prossimo album di inediti, realizzato insieme al produttore Charlie Charles. La canzone porta la firma di Alessandro Reina, Davide Simonetta e, soprattutto, del cantante del momento: Mahmood, già ospite dell’ultima puntata di X Factor 2019. Del brano è stato girato anche un videoclip, visibile su YouTube. La canzone, pubblicata il 15 novembre di quest’anno, sarà senz’altro presentata dal vivo da Francesca Michielin nel corso della puntata, in attesa di conoscere tutti i brani del nuovo disco, in uscita l’anno prossimo.