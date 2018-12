Anastasio vince X Factor 2018. Il rapper cantautore conquista il pubblico con le sue rime e vola alla sfida finale con Naomi, vincendo: la dodicesima edizione di X Factor Italia premia il cantante degli Under Uomini, guidato nel suo percorso da Mara Maionchi.



Durante la prima manche di gara Anastasio duetta al fianco di Marco Mengoni sulle note di "Guerriero", rimettendo mano al testo della canzone e facendolo suo con uno stile inconfondibile. Anastasio è ammesso alla seconda manche di gara, mentre i Bowland si classificano quarti.



Mara Maionchi e il suo pupillo per la seconda manche della finale di X factor 2018 scelgono di preparare un medley potente, riproponendo un estratto delle tre cover che più rappresentano il giovane talento di Napoli: Anastasio conquista pubblico e giuria intonando per il suo Best of “Se piovesse il tuo nome”, “Generale” e “The Wall”. Anche questa volta il televoto gli permette di andare avanti, accedendo alla manche finale. Luna Melis eliminata: è la terza classificata.



La terza manche della finale di X Factor 2018 è dedicata agli inediti: Anastasio sfida Naomi con "La fine del mondo", già disco d'oro. La cantante degli Over di Fedez risponde con il singolo "Like The Rain (Unpredictable)". Il televoto ha deciso: Anastasio è il vincitore di X Factor 2018.



Il rapper cantautore ha 21 anni e viene dalla provincia di Napoli. Studente, Marco Anastasio non ama parlare di sé, preferisce scrivere ciò che pensa. Il suo genere preferito è il rap, si ispira a cantanti come Fabri Fibra, Caparezza e Mondo Marcio. Si appassiona alla musica da solo, scoprendo di avere un talento inaudito per la scrittura. Fedez lo ha definito “la penna migliore mai sentita a X Factor” e Mara Maionchi lo ha voluto ai Live Show per le sua capacità cantautorale. Il suo talento consiste nel trasmettere immagini attraverso le parole e il suo singolo “La fine del mondo” è già disco d’oro.

Cavallo di battaglia con cui ha lasciato senza fiato pubblico e giuria fin dalla sua prima esibizione, l'inedito dell'artista campano è stato leggermente modificato nelle parole, "ho riscritto la seconda strofa per attualizzarla a oggi". Mara Maionchi già aveva riconosciuto che quel pezzo l'aveva "disturbata", nel senso che la musica serve anche a questo, "a farti rivedere e ripensare a delle cose che hai lasciato in sospeso dentro di te".



