Paul McCartney torna in Italia per due date del suo “Freshen Up Tour”. L’ex Beatles sarà in concerto a Napoli e Lucca

Con un video pubblicato sui social, Paul McCartney ha annunciato il suo ritorno in Italia. L’ex Beatles si esibirà in concerto a Napoli e Lucca per il “Freshen Up” tour. Nella primavera 2020 girerà l’Europa e il Regno Unito con il suo spettacolo e nel mese di giugno sarà nel nostro Paese. "Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!”, queste le parole di Paul McCartney che invita così i fan a seguirlo nei due concerti a Napoli e Lucca. Il cantautore sarà di scena il 10 giugno a Piazza Plebiscito, mentre il 13 giugno sarà tra i protagonisti del Lucca Summer Festival:

10 Giugno - NAPOLI - PIAZZA PLEBISCITO

13 Giugno - LUCCA - LUCCA SUMMER FESTIVAL - MURA STORICHE

Il ritorno in Italia

Da venerdì 22 novembre, dalle ore 10:00 su virginradio.it sarà attiva la prevendita esclusiva, che terminerà alle 23:59 del 24 novembre. Sul palco Paul McCartney sarà accompagnato da Paul WIX Wickens (tastiera), Bryan Ray (basso e chitarra), Rusty Anderson (chitarra) e Abe Laboriel Jr (batteria). È la stessa band che lo segue ormai da 15 anni. L’ultimo concerto di Paul McCartney in Italia è datato 2013 quando conquistò l’Arena di Verona. Il tour arriva dopo l’uscita di “Egypt Station”, diciottesimo album da solista e uscito nel 2018. L’intenzione dell’agenzia di promoting D’Alessandro & Galli era quella di portare Paul McCartney al Lucca Summer Festival e a Pompei. Il primo obiettivo è stato raggiunto e così l’ultraventennale kermesse potrà fregiarsi anche di aver accolto l’ex Beatles dopo Bob Dylan, Rolling Stones, Roger Waters e Elton John. Più difficile invece organizzare lo spettacolo all’anfiteatro di Pompei dopo aver portato David Gilmour nel 2016. L’equilibrio tra conservazione del sito e pratiche burocratiche è prioritario e così si è virati su Piazza del Plebiscito.

Paul McCartney in Italia: prezzi e scaletta

La data del 10 giugno a Napoli dovrebbe prevedere prezzi dai 78 euro a 220 euro, mentre per lo spettacolo di Lucca i prezzi dovrebbero oscillare da 86 euro a 220 euro. Paul McCartney torna a Napoli dopo il concerto del 1991 al Palapartenope, mentre in Toscana ha suonato nel 1993 per «The New World Tour» a Firenze. La scaletta del concerto dovrebbe essere quella portata in giro da settembre 2018 con alcune hit dei Beatles e vari omaggi durante lo spettacolo. Questa la scaletta finora eseguita con alcuni cambi in corso d’opera: