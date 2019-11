Elisa in concerto a Jesolo: info e scaletta

Il 19 novembre parte da Jesolo la data zero del tour autunnale di Elisa. La cantautrice si esibirà nei palazzetti per il “Diari Aperti Live”, ennesima leg di un tour che ha ottenuto grande successo grazie anche ai riscontri positivi dell’album “Diari Aperti”. Elisa si esibirà al PalaInvent di Jesolo prima di intraprendere una serie di date che la porterà a Torino, Milano, Brescia, Bari, Catania, Bologna, Firenze e Roma. Il tour si concluderà il 17 dicembre nella Capitale presso il Palazzo dello Sport. Ad aprire i live sarà Michael Leonardi.

La possibile scaletta del concerto di Jesolo e le date del “Diari Aperti Live”

Questo l’elenco completo delle date del “Diari Aperti Live”:

19 novembre, Jesolo @ PalaInvent

25 novembre, Torino @ Pala Alpitour

27 novembre, Milano @Mediolanum Forum di Assago

30 novembre, Brescia @ Brixia Forum (NUOVA DATA)

4 dicembre, Bari @ PalaFlorio (NUOVA DATA)

6 dicembre, Catania @ PalaCatania (NUOVA DATA)

9 dicembre, Bologna @ UnipolArena

12 dicembre, Firenze @ Nelson Mandela Forum

17 dicembre, Roma @ Palazzo dello Sport

Dai teatri ai palazzetti per portare in giro il suo “Diari Aperti”. La scaletta del tour non dovrebbe essere così diversa da quella eseguita negli ultimi concerti. Questa la setlist di riferimento:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of Hell Luce (tramonti a nord-est) 7 times Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Broken / Labyrinth / Cure me / No hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

I biglietti per il concerto di Elisa al PalaInvent di Jesolo sono ancora disponibili presso le biglietterie prima dello spettacolo, a partire dalle ore 15.00. Le porte al pubblico apriranno alle 18.00, in attesa dell’inizio dello spettacolo, previsto per le ore 21.00.

La tracklist di “Diari aperti (Segreti Svelati)

Il 15 novembre è stato pubblicato “Diari aperti (Segreti Svelati)”, capitolo finale dell’ultimo progetto discografico di Elisa. Un doppio album che chiude una lunga stagione di successi iniziata ad ottobre 2018 con il lancio di “Diari aperti” e proseguito a giugno 2019 con l’ep “Secret Diaries”. All’interno ci sono i brani delle due precedenti pubblicazioni più alcuni inediti. Nel disco 1 spiccano le collaborazioni Carmen Consoli, Brunori Sas, Rkomi e Francesco De Gregori. Inoltre, non mancano i duetti di successo con Calcutta in “Se piovesse il tuo nome” e Carl Brave in “Vivere Tutte Le Vite”. Gli inediti inseriti sono “In piedi” e “Diari aperti”. "Soul" e "Thirst", invece, sono i nuovi pezzi in inglese inclusi nel disco 2 che riprende e allarga l’ep “Secret Diaries”. Questa la tracklist del doppio album:

Disco 1

Tutta un’altra storia Se Piovesse il Tuo Nome con Calcutta Tua Per Sempre Anche Fragile con Brunori Sas Promettimi con Carmen Consoli L’Amore per te L’Estate è già Fuori Con te mi sento così Vivere Tutte le vite con Carl Brave Come Fosse Adesso Quelli che restano con Francesco De Gregori In piedi Blu Part II con Rkomi Diari Aperti

Disco 2