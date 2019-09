Elisa, il nuovo singolo è Tua per sempre: il testo

Tua per sempre è questo il nuovo singolo scelto dalla cantante triestina per continuare a far lanciare il suo ultimo disco Diari Aperti uscito il 26 ottobre 2018 per Island Records. Il singolo sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 13 settembre. Il testo è stato scritto da Davide Petrella e racconta una storia speciale e commovente. Una storia vera. La produzione, invece, è firmata da Elisa, Andrea Rigonat, Francesco “Katoo” Catitti e Taketo Gohara.

“Davide è stato ispirato da una lettera di una moglie indirizzata al marito soldato, scritta in tempo di guerra negli anni quaranta. Questo disco è pieno di racconti di vita veri e questa è un’altra pagina di quei diari aperti che non sono solo miei, ma sono i sentimenti e le emozioni di tante vite, vissute anche in tempi diversi, ma con gli stessi valori”. Con queste parole Elisa ha descritto Tua per sempre.

Diari Aperti: l’album certificato Disco di Platino

E’ il 18mo disco di Elisa tra album incisi in studio, Live e versioni Deluxe. Diari Aperti è composto da undici tracce di cui cinque sono diventate singoli: da Quelli che restano a Se piovesse il tuo nome, Anche fragile, Vivere tutte le vite e per finire Tua per sempre. L’album è stato certificato disco d'oro dopo quattro settimane per aver superato le 25 mila copie vendute e dopo due mesi è divenuto disco di platino per aver superato le 50 mila copie vendute.

Tua per sempre: il testo

Per quasi tutta la canzone Elisa si è affidata al falsetto, un modo di cantare che emette suoni acuti con volume e intensità più leggera rispetto alla voce piena. In attesa di ascoltarlo in radio vi proponiamo il testo.

“Amore mio ti aspetto sempre

E mai un’attesa è stata vana

Del resto non mi importa niente

Se questa notte ancora chiama

Se serve per sfiorarci ancora

Nessun rimpianto dura una vita intera

La nostra storia è complicata

Dicono si può sbagliare

Questa città si è illuminata

Quando ci ha visti lì a parlare

C’è chi si stringe, chi si perde

Comunque vada resto tua per sempre

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Comunque vada resto tua

Resto tua

Se cercherai chi sono stata

Ritroverai chi sono adesso

In questo viaggio sono andata

Se siamo qui ci sarà un senso

Vedrai che il tempo non ci prende

Comunque vada resto tua per sempre

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare

L’amore a volte è una bugia

Un solo attimo e sono tua per sempre

Conosci bene il nome mio

E che importa

Se le promesse sono eterne

Se non ci credi non fa niente

Comunque vada resto tua

Comunque vada resto tua”.

Diari aperti: il tour

Elisa sarà impegnata dal 25 novembre al 17 dicembre nei vari palasport di tutta Italia in cui avrà la possibilità di proporre al pubblico tutti i suoi maggiori successi di ieri e di oggi e far ascoltare dal vivo il suo ultimissimo singolo. Ecco le date del tour autunnale: