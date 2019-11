Kiss in concerto all'Arena di Verona: info e biglietti

“Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato nelle scorse quattro decadi non sarebbe stato possibile senza i milioni di persone nel mondo che ci seguono e sono venute a vederci nei club, nelle arene e negli stadi durante tutti questi anni. Questa sarà l’ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l’ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. Stiamo per salutarvi con il nostro tour d’addio e il più grande show di tutti i tempi. Ce ne andiamo esattamente come siamo arrivati: senza rimpianti e inarrestabili”, con questo messaggio i Kiss hanno annunciato il loro tour d’addio per chiudere la loro leggendaria carriera. Il gruppo si esibirà anche in Italia all’Arena di Verona, nell’unica data che terranno nel nostro Paese. L’appuntamento è fissato il 13 luglio 2020 per la tappa italiana del “The END OF THE ROAD WORLD TOUR”.

Prezzi biglietti per il concerto dei Kiss all’Arena di Verona

I biglietti per il concerto all’Arena di Verona sono stati disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale dalle ore 10.00 di martedì 12 novembre 2019. La messa in vendita generale è partita invece dalle ore 11.00 di giovedì 14 novembre su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate. Per l’occasione è in vendita anche il KISS End of the Road VIP PACKAGE nella versione Gold, al prezzo di 1360 euro, e Silver al prezzo di 906 euro. Ecco in cosa consistono:

KISS End of the Road VIP PACKAGE

2020 - KISS End of the Road Gold VIP Package

Il pacchetto include:

Un biglietto di ingresso premium (1 SETTORE NUM)

Possibilità di foto personale con KISS

Poster KISS "End of the Road 2020’’ autografato

Accesso esclusivo alla Lounge KISS Army Captain’s Hospitality che include:

Open Bar con vino, birra e il cocktail KISS "End of the Road" cena a buffet

Presenza di un membro della crew del tour KISS

Possibilità di foto personale con gli stivali da palco di Paul e Gene

Buono acquisto di $ 250 da utilizzare nello store online "End of the Road" di KISS

Pass laminato commemorativo Meet & Greet KISS 2020

Accesso privilegiato allo stand del merchandising

(Il Meet&Greet si svolgerà poco prima che la band salga sul palco).

2020 - KISS End of the Road Silver VIP Package

Il pacchetto include:

Un biglietto di ingresso premium (1 SETTORE NUM)

Possibilità di foto personale con KISS

Poster KISS "End of the Road 2020’’ autografato

Accesso esclusivo alla Lounge KISS Army Captain’s Hospitality che include:

Open Bar con vino, birra e il cocktail KISS "End of the Road" cena a buffet

Apparizione (Presenza) di un membro della crew del tour KISS

Buono acquisto di $ 100 da utilizzare nello store online "End of the Road" di KISS

Pass laminato commemorativo Meet & Greet KISS 2020

Accesso privilegiato, allo stand del merchandising

(Il Meet&Greet si svolgerà poco prima che la band salga sul palco).

I prezzi per le classiche tipologie di biglietto vanno invece dai 138 euro del secondo settore numerato, ai 74,75 euro del settore non numerato:

2 Settore Numerato € 138,00

3 Settore Numerato € 115,00

4 Settore Numerato € 103,50

5 Settore Non Numerato € 74,75

Il concerto di Milano e la scaletta

Il tour “End of the World” ha toccato anche Milano con il concerto del 2 luglio 2019 all’Ippodromo SNAI in occasione del Milano Summer Festival. In quell’occasione i Kiss hanno dato vita ad uno spettacolo ricco di alcuni dei grandi successi della loro carriera e delle hit che hanno trasformato questa band in un punto di riferimento per il glam rock. Questa la scaletta del concerto: