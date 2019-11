Daniele Silvestri in concerto a Bari: info e scaletta

Continua, tappa dopo tappa, il primo tour nei grandi spazi dei palazzetti di Daniele Silvestri. Il cantautore sta presentando dal vivo al pubblico il suo nuovo album “La terra sotto i piedi” e il prossimo concerto in calendario è in programma per la serata di venerdì 15 novembre al Palaflorio di Bari. Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati allo show: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta.

Daniele Silvestri a Bari: tutte le info sul concerto

Il primo tour nei palasport di Daniele Silvestri, durante il quale il cantautore romano presenterà live al pubblico il nuovo album “La terra sotto i piedi” e celebrerà i suoi venticinque anni di carriera, sta per fare tappa a Bari. «Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri... e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione», queste le parole condivise dall’artista. Il concerto barese si terrà nella serata di venerdì 15 novembre al Palaflorio (via Giuseppe Prezzolini – Bari). L’orario d’inizio dello show è previsto per le 21:00. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore selezionato e sono i seguenti: posti parterre 30 euro + diritti di prevendita, primo anello numerato 35 euro + d.p., secondo anello numerato 30 euro + d.p. e terzo anello non numerato 25 euro + d.p.. Daniele Silvestri sarà accompagnato sul palco da una band di nove musicisti, Fabio Rondanini e Piero Monterisi alle batterie, Gabriele Lazzarotti al basso, Gianluca Misiti alle tastiere e sintetizzatori, Adriano Viterbini e Daniele Fiaschi alle chitarre, Marco Santoro alla tromba e fagotto, Jose Ramon Caraballo Armas alla tromba e percussioni, Duilio Galioto alle tastiere. Ospite fisso del tour sarà il rapper Rancore.

La possibile scaletta del concerto

Il tour nei palasport 2019 di Daniele Silvestri è a supporto del suo ultimo album “La terra sotto i piedi”, uscito lo scorso 3 maggio. Pertanto, in scaletta non potranno mancare i brani contenuti nel disco come “Complimenti ignoranti”, “Tempi modesti”, il singolo sanremese “Argentovivo”, “Prima che”, “Tutti matti”, “Qualcosa cambia” e tanti altri. Con questa tournée Daniele Silvestri celebra anche i 25 anni di carriera, quindi ci aspettiamo di poter ascoltare anche i suoi tanti grandi successi, da “Gino e l’Alfetta” a “Salirò”, e poi ancora “Le cose in comune”, “Monetine”, “L’amore non esiste”. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita dal cantautore durante la data zero del tour, andata in scena lo scorso 19 ottobre a Roseto degli Abruzzi. Le canzoni presentate al concerto di Bari potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista. Ecco la lunga scaletta de “La terra dal vivo sotto i piedi”: