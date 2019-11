“This Is How (We Want You To Get High)” è il primo singolo postumo di George Michael . Il brano fa parte della colonna sonora della commedia romantica “ Last Christmas ”, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 19 dicembre 2019 .

È il 25 dicembre 2016 quando la notizia della scomparsa di George Michael fa il giro del mondo. A quasi tre anni di distanza dal tragico evento, la voce del cantante inglese torna a tuonare in tutto il mondo con il singolo “This Is How (We Want You To Get High)”, colonna sonora del film “Last Christmas” con protagonisti Henry Golding ed Emilia Clarke.

George Michael: il singolo è la colonna sonora del film con Emilia Clarke

“This Is How (We Want You To Get High)”, disponibile dal 6 novembre su tutte le piattaforme digitali, è il primo singolo postumo dell’artista che ha rivoluzionato la storia della musica lasciando un’impronta indelebile e vendendo milioni di dischi.

La canzone fa parte della colonna sonora della commedia romantica “Last Christmas” con Emilia Clarke (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) ed Henry Golding. Il film vanta la firma di Paul Feig, regista del celebre “Le amiche della sposa” che conquistò due nomination ai Golden Globe e altrettante agli Academy Awards.

La pellicola, ispirata a una delle canzoni più celebri degli Wham!, farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 19 dicembre 2019 e vanterà la presenza di tre brani del gruppo e dodici della carriera da solista del cantante. La colonna sonora sarà disponibile a partire da venerdì 8 novembre.

“Last Christmas”: il successo

“Last Christmas” è una delle canzoni più amate, celebri e iconiche delle festività natalizie. Il brano, distribuito nel 1984, fece subito breccia nel cuore del pubblico scalando le classifiche di tutto il mondo. Ad oggi il singolo vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali due dischi di platino nel Regno Unito per la vendita di oltre 1.800.000 copie.

Negli anni numerosi artisti hanno realizzato cover del brano, tra questi Ariana Grande (qui potete trovare tutte le foto più belle della popstar), Ashley Tisdale, Carly Rae Jepsen e i Cascada.