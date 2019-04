Emilia Clarke, le foto più belle su Instagram

La protagonista de Il Trono di Spade è molto attiva anche sui social e sul suo profilo Instagram pubblica soprattutto scatti che la ritraggono in situazioni al di fuori del set. L’attrice nel 2011 fu colpita da un aneurisma cerebrale, proprio dopo la fine delle riprese della prima stagione de Il Trono di Spade. In seguito a un delicato intervento chirurgico, Emilia riesce a ristabilirsi ma un’altra emorragia, causata da un secondo aneurisma nel 2013, la costringono a subire un altro intervento. Oggi Emilia Clarke è in splendida forma e si gode il successo e la spensieratezza dei suoi 32 anni.

L’attrice che interpreta la bionda Regina dei Draghi in GOT è entrata nel cuore di tutti già dalla prima stagione, che risale ormai al 2009. Per il ruolo di Daenerys Targaryen, Emilia Clarke ha ricevuto tre nomination agli Emmy Awards come miglior attrice non protagonista e ha vinto lo Scream Award 2011 come miglior performance rivelazione femminile. Nel 2015 l’attrice è stata definita la “donna più sexy del mondo” dalla rivista Esquire. Nelle foto su Instagram, Emilia Clarke è spesso in compagnia di un bambino, che pare essere suo nipote, figlio del fratello. L’attrice non ha figli e, pur pubblicando numerosi scatti di vita quotidiana sui social, è molto discreta per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Sappiamo che in passato è stata legata ai colleghi Jay Courtney, Cory Michael Smith e Seth MacFarlane e si vocifera anche di un presunto flirt con Kit Harrington, il Jon Snow de Il Trono di Spade, ma i due hanno sempre smentito. In realtà, in occasione dell’ultimo compleanno dell’attrice (nata il 24 ottobre 1986), pare che siano arrivati auguri particolari dal regista Charlie McDowell, che qualcuno vuole accanto ad Emilia Clarke già da diversi anni, seppur con alti e bassi. I due non hanno smentito né confermato, per cui tutto potrebbe essere. Intanto, in attesa di vedere la stagione finale de Il Trono di Spade, guardiamo alcuni degli scatti più belli che Emilia Clarke ha pubblicato sul suo account Instagram.