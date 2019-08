Resa famosissima grazie alla fortunatissima e seguitissima serie televisiva Il trono di spade andata in onda fino a fine giugno su Sky con la sua ottava e ultima stagione, Emilia Clarke ha scelto l’Italia per trascorrere le sue vacanze

Non è il primo personaggio d’oltreoceano che sceglie il Bel Paese come meta per le proprie vacanze estive e per renderlo noto Daenerys ha pubblicato alcuni scatti su instagram mostrando ai suoi followers cosa ha fatto durante il suo soggiorno italiano.

Una carrellata di foto pubblicate sul suo profilo social raccontano le vacanze in Italia dell’attrice Emilia Clarke. Nella giornata di ieri, infatti, l’amatissima madre dei draghi ne Il trono di spade ha condiviso tre scatti: in uno di questi è presente lei in un camicione giallo chiaro mentre taglia la pasta fatta in casa con un coltello da cucina, mentre negli atri c’è lei con alcuni amici e sempre lei mentre chatta con il suo cellulare seduta su un masso lungo il torrente di Rio Carne a Pigna, nell’entroterra ligure.

Ad accompagnare le tre immagini, una piccola didascalia in cui l’attrice spiega cosa ha fatto:

Si ho fatto la pasta: niente macchine, niente Masterchef, niente mattarello. E le persone qui dove ho sfatato il mito, “non hai bisogno del mattarello. Solo una bottiglia di vino e quattro ore a disposizione”. Vi consiglio di mangiarla appena fatta.

Insomma, la Clarke oltre ad aver imparato a fare la pasta in casa, ha potuto apprezzare anche il buon vino italiano.

Il suo ruolo ne Il trono di spade

Con alle spalle già diversi film, Emilia Clarke nel 2011 firma per il ruolo che le cambia la vita: Daenerys Targaryen nel drama fantasy Il Trono di Spade (Game of Thrones). Il suo è uno dei personaggi più amati dal pubblico della serie e dai lettori dei romanzi di George R. R. Martin che la ispirano. Grazie alla sua interpretazione in questa serie, Clarke riceve la nomination a prestigiosi premi quali l'Emmy e lo Screen Actors Guild Award.

I suoi film più recenti

Solo: A star Wars Story

Ha lavorato molto al cinema la Clarke, per ultimo nel 2018 in Solo: A Star Wars Story, con regia di Ron Howard. Nella seconda serie di Star Wars Anthology, Emilia Clarke interpreta Qi'ra, donna misteriosa, indipendente e dal forte carisma, che entra nella vita del contrabbandiere Han Solo, interpretato da Alden Ehrenreich, quando erano bambini.

Io prima di te

Nel 2016 è la protagonista del film diretto da Thea Sharrock, tratto dall'omonimo libro di Jojo Moyes. Con lei, nel cast, Sam Claflin, Jenna Coleman e Charles Dance.