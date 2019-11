di Matteo Rossini

Le aspettative erano alte ed Emma Marrone non ha deluso i fan. La FIMI ha appena annunciato la classifica degli album più venduti in Italia negli ultimi sette giorni, sul gradino più alto del podio troviamo la cantante di “Io Sono Bella”.

Emma Marrone: il ritorno con “Fortuna”

In questi giorni Emma Marrone è alle prese con i numerosi appuntamenti dell’Instore Tour con cui sta girando il Bel paese in lungo e in largo. L’artista, classe 1984, ha organizzato una serie di eventi esclusivi per offrire uno spettacolo unico al pubblico.

Il nuovo album “Fortuna” vanta la presenza di grandi firme che hanno supportato e affiancato la cantante nella realizzazione dell’album che segna un punto importante nella sua carriera decennale.

Gli arrangiamenti elaborati e i testi profondi hanno permesso a Emma Marrone di realizzare un album che ha subito fatto centro nel cuore di migliaia di persone, tra i brani più apprezzati il singolo che dà il nome al disco, “Alibi” e “Corri”.

Pochi minuti fa la FIMI ha pubblicato la classifica degli album più venduti in Italia. La medaglia d’oro è stata conquistata dall’artista salentina (qui potete trovare tutte le foto più belle di Emma Marrone) che ha ha superato Marco Mengoni e Benji & Fede che si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo posto.

Emma Marrone: “La gioia che provo è infinita”

La cantante ha subito ringraziato la squadra e i fan che l’hanno supportata in questo nuovo capitolo della vita, questo un estratto del messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram che conta oltre 4.200.000 di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, concerti e momenti di relax in famiglia: “La gioia che provo è infinita. Non ho mai dato niente per scontato nella mia vita e questo primo posto me lo godo fino in fondo. Grazie ‘Fortuna’ sei appena nato e mi stai ripagando di tutte le fatiche e le notti passate in bianco”.