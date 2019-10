Il diciottesimo disco d'inediti del cantante di Mon amour uscirà venerdì 18 ottobre. Un album in cui Gigi D’Alessio duetta con il napoletano Luchè e il milanese Guè Pequeno.

Noi due: il disco

A quasi due anni dal precedente “24 febbraio 1967”, Gigi D’Alessio torna sulle scene musicali italiane con un nuovo ed inedito album: Noi due. Tantissime e curiosissime le collaborazioni presenti in questo nuovo progetto musicale. Tra gli artisti che fanno parte di Noi due, oltre ai rapper Luchè e Guè Pequeno, ci sono Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia ed Emis Killa. Il disco è stato annunciato sui social dall’artista napoletano ed è stato anticipato dai brani “Quanto amore si dà” e “Domani vedrai”.

“Oggi vi presento Noi Due, il mio nuovo album, in uscita venerdì 18 ottobre. È un disco vario, sorprendente, in cui troverete tutte le mie "anime" musicali e diversi duetti e featuring che sicuramente non vi aspettate. La tracklist si apre con i suoni mediterranei e le vibrazioni elettroniche di “Domani vedrai”, seguita dal primo duetto: “Non solo parole” con la mitica Giusy Ferreri. Il pianoforte è il protagonista di “Una bellissima storia”, mentre in “L’Ammore” duetto con una straordinaria Fiorella Mannoia che si cimenta cantando in napoletano in un brano sulla potenza dell’amore, che “primme te mette a luna miez’e mmane e poi te leva a luce dint’o core”. In “Puorteme cu tte” la melodia si contamina con l’elettronica e gli effetti dell’auto-tune, mentre in “La Milano da bere”, una canzone a cavallo tra trap e ritmi latini, c'è il featuring di Emis Killa. L'album continua con una ballata, “Cosa vorresti davvero”, e con "Mentre a vita se ne va", in cui racconto del periodo più fragile della vita. A seguire un altro duetto, "Come me" insieme a Luche, "Amanti noi” un tango che canta luci e ombre di un amore inquieto, e “Quanto amore si dà” insieme al mio amico Guè Pequeno. Chiude il disco "Non dirgli mai (20 anni dopo)” in una mia interpretazione insieme alla London Symphony Orchestra per celebrare i 20 anni dall’uscita del brano.”