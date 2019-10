Ottime notizie per Emma Marrone : il suo nuovo singolo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri ha guadagnato quattro posizioni classificandosi al primo posto .

Emma Marrone è in convalescenza e di certo la classifica appena stilata da Earone Music l’ha entusiasmata. Io sono bella, in rotazione radiofonica dal 6 settembre, in poche settimane ha raggiunto il podio conquistando il primo posto della classifica e ponendosi davanti ai nuovi singoli di Zucchero (Freedom) e Tiziano Ferro (Accetto miracoli).

Io sono bella: il singolo di Emma Marrone

Il lancio del nuovo brano interpretato dalla cantante salentina e scritto a quattro mani da Vasco Rossi (testo) e Gaetano Curreri (musica) ha raggiunto il primo posto. Un risultato che certamente ha inorgoglito Emma Marrone che ha subito condiviso il successo sul suo profilo Instagram. Io sono bella è un pezzo “provocante e provocatorio” che racconta la storia delle ragazze di oggi. Il singolo è accompagnato da un videoclip molto sexy in cui la cantante mostra tutta la sua sensualità e appare addirittura senza vestiti, coperta solo da petali rossi. Emma Marrone ha voluto rappresentare in modo ironico le mille sfumature di una donna. Io sono bella ha anticipato l’uscita del suo prossimo album, con cui celebra i suoi primi dieci anni di carriera.

Earone: la classifica

Da quanto emerge dai risultati pubblicati da Earone, Io sono bella in questa settimana ha fatto un bel salto insediandosi direttamente al primo posto del podio. Dietro il singolo di Emma Marrone è rimasto fermo al secondo posto Freedom di Zucchero, uscito il 4 ottobre, mentre al terzo posto si è piazzato Accetto miracoli di Tiziano Ferro, uscito il 20 settembre. Il cantautore romano ha inoltre pubblicato una versione alternativa del singolo realizzato insieme al pianista e compositore Julio Reyes Copello. La canzone, così riarrangiata, sarà inserita in una speciale edizione limitata, che uscirà in 45 giri il prossimo 18 ottobre. Ne saranno stampate solo 1600 copie.

Emma Marrone e Tiziano Ferro: l’amicizia

Tra la cantante salentina e il trantanovenne romano con gli anni si è instaurato un rapporto che è andato oltre a quello tra due colleghi. Durante il suo lungo viaggio in America sono stati tantissimi i momenti che Emma Marrone ha passato con Tiziano Ferro, che ormai vive da qualche anno a Los Angeles. I due artisti hanno trascorso giornate assieme tra risate, cene e passeggiate. Inoltre, quando il cantante di Rosso relativo ha condiviso la locandina del suo nuovo tour (al via nell’estate 2020) Emma Marrone, da amica e ammiratrice del cantautore di Latina, gli ha chiesto di prepararle un pass per tutte le date. Richiesta subito accolta da Tiziano Ferro.