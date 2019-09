La loro amicizia ormai è consolidata e conclamata, i due vivono a Los Angeles e passano molto tempo insieme. In occasione del 41mo compleanno dell’amica, il cantante di Sere Nere le ha organizzato un party in casa a sua insaputa

Tiziano Ferro ed Elisabetta Canalis, due italiani in America, a Los Angeles precisamente. Il primo si è trasferito nel 2016 dopo aver vissuto per un anno a Puebla de Zaragoza (Messico), a Manchester (Regno Unito) e a Milano fino al 2015; la seconda, invece, vive nella città californiana con la sua famiglia dal 2014.

Festa a sorpresa per Elisabetta Canalis

In occasione del compleanno della sua cara amica, Tiziano Ferro ha pensato di radunare tutti gli amici più vicini e di organizzare una festa a casa della showgirl con l’aiuto della tata di Skyler Eva. Nel video postato dal cantante, e poi condiviso anche da Elisabetta Canalis, ma da un’altra prospettiva, è evidente la sorpresa della famiglia Perri-Canalis al rientro a casa. L’ex velina apre la porta di casa e saluta la tata. Accanto a lei c’è suo marito con la figlia in braccio. Qualche secondo dopo si sentono delle urla e la reazione di Elisabetta Canalis è in un primo momento di paura per poi realizzare e baciare e salutare tutti i presenti: “Siete pazzi e io vi amo! La festa a sorpresa (quasi da infarto) meglio riuscita nella storia”.

Gli amici invitati

Tra i presenti ci sono, oltre a Tiziano Ferro con suo marito Victor Allen, la top model italiana Bianca Balti, la modella serba Nina Senicar, la cofondatrice del brand Alevi Milano Valentina Micchetti e gli amici Elisa Sednaoui Dellal, Enrica Dente e Susie Mancini. Per l’occasione hanno indossato tutti una t-shirt nera con la scritta Happy Birthday Elisabetta.

La festa

La serata in onore dell’amica è proseguita tra foto di rito con il pannello di Instagram in cartone personalizzato e karaoke cui ha partecipato anche il cantante esibendosi in duetto con Elisabetta Canalis nella bellissima Con te partirò di Andrea Bocelli. Esilarante è stato il momento in cui le ragazze, capitanate dalla festeggiata, hanno deciso di cantare uno dei brani che ha segnato la carriera di Tiziano Ferro, Sere Nere. Il cantante è apparso disperato mentre ascolta le amiche. Nina Senicar ha condiviso il momento sul suo profilo Instagram scherzando che si sarebbero potute candidare tutte come back vocals al prossimo tour del cantante. La risposta, però, non è tardata ad arrivare: “Guardandole uccidere la mia povera creatura”.