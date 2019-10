Billie Eilish, chi è la cantante di Bad Guy

Tutto ciò che occorre sapere sul fenomeno Billie Eilish, giovane star che ha conquistato il mondo col suo “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Billie Eilish, all’anagrafe Billie Eilish Pirate Bair O’Connell, è una giovane cantautrice statunitense, classe 2001. Ha mosso i primi passi sul web, ottenendo un grande successo su Spotify nel 2016, grazie al suo singolo “Ocean Eyes”. Ha così avuto inizio la sua scalata verso il successo, pubblicando un anno dopo l’EP “Don’t Smile at Me”. Si tratta del suo esordio ufficiale nel mondo della musica, con il 2019 che l’ha consacrata come fenomeno musicale mondiale dopo la pubblicazione del suo primo album in studio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Chi è Billie Eilish

Tutto il mondo ne parla, con il 2019 che l’ha inserita di fatto tra gli artisti emergenti da tenere d’occhio. La sua vita si è per la maggior parte svolta a Los Angeles, trovando rapidamente la propria vocazione artistica anche grazie all’ambiente familiare in cui è cresciuta, tra attori e musicisti. Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva soltanto 11 anni, nel tentativo di seguire l’esempio di suo fratello, che intanto aveva formato una band. In soli quattro anni si è costruita un futuro, sfruttando soltanto le proprie abilità. Una volta quindicenne infatti, nel 2016, ha pubblicato online “Ocean Eyes”, che ha conquistato il pubblico del web e portato a un contratto con la Interscope Records, etichetta che fa capo alla Universal. Accordo siglato e singolo che ha fatto il giro del mondo, da SoundCloud a Spotify, fino a YouTube, con il video ufficiale che conta oggi più di 60 milioni di visualizzazioni.

È così stato avviato un rapido processo di crescita. Il pubblico americano ha iniziato a conoscerla, apprezzando particolarmente l’EP “Don’t smile at me”, nel quale sono state raccolte svariate canzoni dell’artista, prodotta in questo caso da suo fratello Finneas O’Connell. Tra i brani presenti non si può non citare “Bellyache”, il cui video ha ottenuto più di 110 milioni di visualizzazioni.

Il suo nome gira sempre più sul web, così a fine 2017 ecco annunciato un tour in Europa e Nord America. Impossibile ignorarla, data la sua grande carica. Il carattere portato sul palco e nello studio di registrazione colpisce Khalid, con il quale collabora per il singolo “Lovely”, che diventa una hit mondiale. Ancora un altro anno e ancora grandi soddisfazioni, aprendo alcuni concerti dei Florence and the Machine nel 2018. Il 2019 parte infine subito al meglio, con “When I Was Older”, singolo presente nella colonna sonora del film Roma, di Alfonso Cuaron. Un anno da ricordare per lei però soprattutto per l’album in studio, uscito il 29 marzo, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Curiosità su Billie Eilish

Billie Eilish è un vero e proprio turbinio di emozioni sul palco. Il pubblico la adora e non soltanto quello composto da giovanissimi. Una piccola trottola ricca di idee, alta 1.61 cm, soltanto agli inizi della propria grande scalata. In così poco tempo ha già ottenuti molti consensi, con il New Musical Express che l’ha eletta “Portavoce della Generazione Z” (persone nate tra il 1995 e il 2010).

Un animo artistico, sviluppatosi in tenera età. Una grande voglia di esprimersi, in maniera quasi istintiva, il che a volte si scontra con le norme del mondo della musica. In svariate occasioni ha infatti spiegato di detestare determinati meccanismi del business musicale. Questo è però il suo mondo e tutto ciò che adora riguarda palco, studio e fan. Non potrebbe vivere senza musica, cantata e ballata. Adora infatti la danza e non riesce a concepire un brano che non possa essere ballato da chi lo ascolta.