Morgan in concerto ad Argenta: info e scaletta

Chiude in grande stile la rassegna “Oro d’Argenta”, che vedrà piazza Indipendenza ad Argenta ospitare Morgan e Megahertz lunedì 9 settembre. L’ex leader dei Bluvertigo chiuderà nel Ferrarese il suo tour estivo con una serata che avrà per protagonista indiscussa soprattutto la musica elettronica. Fondamentale, in questo senso, la presenza di Megahertz al vocoder, al synth e al suo marchio di fabbrica, il theremin, uno strumento che pochi sono in grado di suonare in Italia e che, grazie alle interferenze delle mani nel campo magnetico che circonda un’antenna, produce un suono simile a quello di una voce di soprano lirico. L’ingresso è gratuito, orario di inizio previsto per le 21.30.

Il misterioso nuovo album

«Da lunedì la rivoluzione è online». L’aveva annunciato dai suoi canali social Morgan poco dopo ferragosto e quindi pareva davvero la volta buona per il nuovo album, che sembrava dovesse quindi uscire lunedì 19 agosto. L’artista milanese aveva scelto un format molto particolare, che ha voluto spiegare con un comunicato piuttosto criptico. «Morgan, dopo più di dieci anni tra divulgazione e sperimentazione al servizio del talento, ritorna a pubblicare il suo materiale originale, con una modalità originale, anch’essa frutto del suo lavoro. Non un disco un libro un video un podcast un film un talent un audiolibro un poema un teorema un proclama una collezione una copertina una colonna sonora una raccolta di canzoni un’intervista un’improvvisazione in rima un’installazione una app o qualcos’altro ma tutto questo insieme. Da oggi all’infinito. Tutto inedito. Tutti i giorni». In pratica, sarà a breve lanciato un sito dedicato dove, chi vorrà, potrà registrarsi e ricevere giorno per giorno i nuovi brani realizzati da Morgan. Ma il sito non è ancora online e nuove informazioni al riguardo non ce ne sono. Morgan aveva annunciato già nel 2016 l’uscita di un suo nuovo disco, presentandone già il titolo (“Musica sociale/Musica sentimentale”) e pure la tracklist. Ma quell’album non uscì mai.

La possibile scaletta

Morgan dovrebbe portare sul palco molte cover dei suoi artisti preferiti e alcuni dei suoi successi da solista. Magari ci sarà spazio anche per il nuovo singolo “Per persempre”, presentato in anteprima sul finire di maggio. In scaletta, oltre ai brani più conosciuti di Morgan e dei Bluvertigo, gli omaggi a mostri sacri come Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwer, Tenco, Modugno e De André. Per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la setlist del concerto ad Argenta, ecco le canzoni eseguite dall’artista nel concerto dello scorso 14 luglio a Codroipo, in provincia di Udine: