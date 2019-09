Metallica, un film-concerto con la San Francisco Symphony

Segnatevi la data se siete fan dei Metallica. Sarà nei cinema di tutto il mondo solo ed esclusivamente il 18 ottobre “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²”, il film-concerto realizzato dalla band per celebrare i vent’anni dall’uscita del disco live “S&M (Symphony and Metallica)”. I concerti di “S&M” della fine degli anni Novanta, condotti dal compianto Michael Kamen, sono stati realizzati dai Metallica e dalla San Francisco Symphony al Berkeley Community Theatre nella primavera del 1999 e fruttarono un Grammy nella categoria Best Rock Instrumental Performance 2001 per il brano “The Call of Ktulu”. L’album che li raccoglie è stato l’ultimo, per la formazione heavy metal ad includere il bassista Jason Newsted, prima che Robert Trujillo prendesse il suo posto. Il nuovo “S&M²” conterrà sia le prime esibizioni dal vivo realizzate vent’anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin. Il film sarà distribuito da Nexo Digital, l’elenco delle sale sarà reso disponibile a breve su www.nexodigital.it e le prevendite saranno aperte il 18 settembre.

In tour perenne

“S&M²” non sarà però solo un film: la band del “Black Album” replicherà i live con la San Francisco Symphony al Chase Center di San Francisco, dove James Hetfield e soci andranno in scena il 6 e 8 settembre. Successivamente, alla vigilia dell’uscita nelle sale, la band metal per eccellenza sbarcherà in Australia per un mini-tour nella terra dei canguri. Queste tutte le date al momento in programma:

Venerdì 6 settembre – San Francisco, Chase Center

Domenica 8 settembre – San Francisco, Chase Center

Giovedì 17 ottobre – Perth, Optus Stadium

Domenica 20 ottobre – Adelaide, Adelaide Oval

Martedì 22 ottobre – Melbourne, Marvel Stadium

Giovedì 24 ottobre – Melbourne, Marvel Stadium

Sabato 26 ottobre – Sydney, ANZ Stadium

Metallica per il sociale

I Metallica, però, avevano toccato anche l’Europa con il loro tour nei mesi scorsi, transitando anche da Milano. E la leg europea del loro “WorldWired Tour”, iniziata lo scorso primo maggio a Lisbona e conclusasi dopo ventiquattro tappe a Mannheim, in Germania, il passato 25 agosto, aveva grande importanza anche per lo sfondo benefico sul quale poggiava. I Metallica hanno infatti distribuito 1,5 milioni a enti benefici locali: il quartetto californiano ha devoluto un euro per ogni biglietto venduto nelle città toccate dalla tournée a un ente caritatevole operante nella stessa località ospitante la data del tour. A Milano la donazione, con importo pari a 45mila euro, è stata effettuata lo scorso 8 maggio, in concomitanza con lo show tenuto all'Ippodromo Snai, nel capoluogo lombardo, alla Farsi Prossimo Onlus, cooperativa impegnata nello sviluppo di servizi socio-educativi (tra l'altro) di integrazione sociale e assistenza ai rifugiati promossi nel territorio della diocesi di Milano. Grazie alla fondazione All Within My Hands il gruppo è costantemente impegnato in opere caritatevoli non necessariamente connesse alla propria attività dal vivo, come la donazione di 100 mila dollari alle popolazioni colpite dagli incendi dello scorso autunno in California e l'assegno da 1 milione di euro girato a dieci diversi complessi scolastici americani.