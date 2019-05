Metallica in concerto a Milano: info e scaletta

Il “WorldWired Tour 2019” dei Metallica fa tappa a Milano. L’appuntamento è per l’8 maggio, quando il gruppo inaugurerà il Milano Summer Festival. Sarà questa l’unica data nel nostro Paese della band, per una tournée che ha debuttato il primo maggio dallo stadio Restelo di Lisbona e che ha in programma 25 concerti in 20 Stati europei.

I Metallica in concerto a Milano: le info

Il concerto dei Metallica a Milano è completamente sold out da mesi: non sono disponibili né i biglietti normali, né i “vip package”, che garantiscono l’ingresso anticipato alla venue, il merchandising gratuito e personale dedicato lungo l’intero evento. L’inizio dello spettacolo è in programma per le 20.30 e sarà anticipato dai concerti di Bokassa (con inizio alle 18) e di Ghost (con inizio alle 19). Lo show si terrà all’Ippodromo Snai di San Siro, luogo che dispone di due ingressi: uno in piazzale Lotto e l’altro all’interno del piazzale dello sport. Il luogo è raggiungibile con la propria auto: dalla tangenziale ovest, seguire le indicazioni per San Siro. In alternativa, con i mezzi di trasporto pubblico: prendendo la linea 5 della metropolitana e scendendo alla fermata San Siro Ippodromo, per poi proseguire a piedi per circa 600 metri.

I Metallica in concerto a Milano: la scaletta

La scaletta del concerto sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Harwired… to Self-Destruct”, l’ultimo disco del gruppo, comunque risalente a ben tre anni fa. Un titolo che richiama il nome della tournée: “WorldWired Tour”, a metà tra l’omaggio all’album e l’affermazione di una tournée mondiale. Chiunque abbia acquistato un biglietto per il concerto milanese, inoltre, avrà diritto a una copia del disco. Il concerto di apre sulle note della title-track “Hardwired”, per chiudersi su quelle di uno dei brani manifesto della discografia del gruppo: “Enter Sandman”, anticipato dalla celebre “Nothing Else Matters”. Nel corso della scaletta poi troveranno posto altri brani celebri della band: canzoni come “Unforgiven”, “One”, “Fade to Black” e “For Who the Bell Tolls”. La probabile scaletta del concerto dei Metallica a Milano, sulla base delle precedenti date del “WorldWired Tour 2019”:

Hardwired The Memory Remains Ride the Lightning The Thing That Should Not Be Unforgiven Here Comes Revenge Moth Into Flame Sad but True Fade to Black Frantic One Master of Puppets For Whom the Bell Tolls Creeping Death Seek & Destroy Lords of Summer Nothing Else Matters Enter Sandman

Il “WorldWired Tour 2019” dei Metallica

Dopo il concerto in programma a Milano, i Metallica proseguiranno la leg europea del loro “WorldWired Tour 2019”. La prossima tappa è in programma per il 10 maggio alla Letzigrund di Zurigo, in Svizzera. L’ultimo concerto, invece, sarà il 25 agosto al Palastezit Maimarktgeland di Mannhein, in Germania. Quindi il gruppo volerà alla volta di San Francisco, per un paio di date. Dopo una pausa di un mese, la tournée riprenderà tra Australia e Nuova Zelanda, per terminare il 2 novembre al Mt. Smart Stadium di Auckland.