Milano Summer Festival, si parte con il concerto dei Metallica

Parte col boom il Milano Summer Festival: apriranno l’evento i Metallica con l’unica data prevista in Italia del WorldWired Tour 2019. Oltre 100 milioni di album venduti e 9 Grammy Awards in quasi quarant’anni di carriera, il leggendario gruppo rock di Los Angeles ha cominciato il primo maggio da Lisbona il tour che li porterà in giro per i palchi d’Europa. Tra le tappe previste, oltre Milano, Zurigo, Dublino, Bruxelles, Berlino, Mosca, Varsavia, Bucarest, Goteborg, Trondheim, Hameenlinna e Tartu. Zurigo, Dublino, Bruxelles (dove la band non tornava dal 1988), Berlino, Mosca, Varsavia, Bucarest, Goteborg e, per la prima volta nella loro carriera, anche Trondheim (Norvegia), Hameenlinna (Finlandia) e Tartu (Estonia). Ad affiancare i Metallica come gruppi spalla ci saranno le band scandinave Ghost e Bokassa. Accanto a pezzi classici come “Master of Puppets” e la mitica “Nothing Else Matters”, la band formata da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo proporrà brani dell’ultimo disco “Hardwired… To Self-Destruct”, che risale ormai a tre anni fa. Il prezzo del biglietto, come ogni altro concerto del WorldWired Tour, include il download gratuito in mp3 del concerto a cui si è partecipato e garantisce una copia, fisica o digitale, dello stesso album “Hardwired…To Self-Destruct”.

Milano Summer Festival: la line-up provvisoria

Milano rappresenterà anche l’unica tappa italiana per i Kiss, alle prese con il tour “End of the Road”, di scena il 2 luglio: sarà il capitolo finale della straordinaria carriera di Gene Simmons, e soci, lunga ben 45 anni. Tra gli appuntamenti confermati all’Ippodromo di San Siro, Mamacita, il format prodotto e condotto da Max Brigante che porterà sul palco J Balvin, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta. Il 25 giugno sarà la volta dell’esibizione di Calcutta, reduce dai live del terzo album “Evergreen” tenuti al Forum di Assago. al Palalottomatica di Roma, all’Arena di Verona e allo stadio di Latina. Due giorni dopo toccherà all’attesissimo Tuborg Open Fest portare all’Ippodromo Snai artisti come Carl Brave, Ex-Otago e Rkomi, più altri che si aggiungeranno a breve. Chiuderà la rassegna, il 17 luglio, un’altra attesissima star, Ben Harper, insieme alla sua storica band The Innocent Criminals.

Milano Summer Festival: tutte le informazioni

La direzione e la programmazione artistica dell’evento sono a cura del Fabrique, il club milanese creato nel 2014 da Daniele Orlando, che porta avanti così l’accordo pluriennale firmato con Snaitech per la gestione dell’arena concerti durante i mesi estivi. Con la metropolitana l’Ippodromo è raggiungibile tramite linea rossa M1 e linea lilla M5 alla fermata Lotto: l’ingresso al festival si trova dall’altra parte di Piazzale Lotto, in via Diomede 1. Si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita su Ticketone e gli altri canali ufficiali. La biglietteria del Milano Summer Festival sarà disponibile per il ritiro degli accrediti e il cambio voucher, oltre che per l’acquisto diretto dei biglietti, solo in caso di mancato sold out, dalle ore 19 del giorno del concerto.