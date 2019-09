Achille Lauro in concerto a Mondovì: info e scaletta

Il Wake Up Festival Mondovì si arricchisce di un imperdibile appuntamento con Achille Lauro per il 6 settembre

Appuntamento con Achille Lauro il 6 settembre, sul palco della Mondovicino Arena di Mondovì, in occasione del Wake Up Festival. Insieme a lui saliranno sul palco anche i Subsonica e Ilario Alicante

Achille Lauro in concerto a Mondovì: info biglietti

I biglietti per il concerto di Achille Lauro alla Mondovicino Arena, provincia di Cuneo, non sono più disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. Per effettuarne l’acquisto, è invece necessario rivolgersi ai punti vendita fisici localizzati su tutto il suolo italiano.

Il concerto sarà articolato in due parti: dalle 21 suonerà Achille Lauro, mentre a partire dalle ore 22 sarà il turno dei Subsonica. Il concerto si terrà alla Mondovicino Arena di Piazza G. Jemina, a Mondovì in provincia di Cuneo.

Achille Lauro in concerto a Mondovì: la scaletta

La scaletta del concerto di Achille Lauro a Mondovì non dovrebbe scostarsi troppo da quella del suo Rolls Royce Tour 2019, con il quale ha fatto il giro delle città più importanti della musica italiana. Protagonisti della serata saranno certamente i brani estratti dal suo nuovo disco, “1969”, “Rolls Royce”, “Zucchero” e il singolo “C’est la vie”. Il concerto potrebbe aprirsi sulle note di “Thoiry”, il primo brano di grande successo di Achille Lauro, per concludersi con il brano sanremese che ha riscosso così tanto successo nel 2019. Nel mezzo, troveremo alcune chicche come “Mamacita”. Di seguito, la scaletta del concerto del trapper romano, tenendo presente che per motivi di tempo e di disponibilità questa setlist potrebbe essere soggetta a variazioni dell’ultimo minuto:

Thoiry 1969 Zucchero Ulalala Mamacita Delinquente Bvlgari Maharaja Teatro & Cinema Il tempo di morire (accenno) Rolls Royce Je t’aime C’est la vie Rolls Royce

Rolls Royce Tour 2019 di Achille Lauro: le date

Dopo il concerto di Mondovì, il “Rolls Royce Tour 2019” proseguirà nelle città di tutta Italia. Il prossimo appuntamento è previsto per il 3 ottobre a Firenze, mentre la conclusione è prevista a Napoli domenica 13 ottobre. Ecco le date:

6 settembre Piazza G. Jemina, Mondovì (Cuneo) – Wake Up Festival

3 ottobre Tuscany Hall, Firenze

4 ottobre Atlantico Live, Roma

7 ottobre Fabrique, Milano

10 ottobre PalaEstragon, Bologna

11 ottobre Teatro Concordia, Venaria Reale (Torino)

13 ottobre Casa della Musica, Napoli

I biglietti per i rispettivi concerti sono già disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a una cifra di partenza di 26 euro per tutte le date. Il prezzo è da intendersi inclusivo di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato. Molte delle date qui menzionate sono appuntamenti che erano stati riprogrammati in seguito al posticipo delle date di maggio. Chi avesse acquistato i corrispettivi biglietti, ha dunque diritto a prendere parte alla nuova data in questione.