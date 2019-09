Levante in concerto a Verona: info e scaletta

Il tour estivo nelle arene storiche d’Italia di Levante si chiude al Teatro Romano di Verona, dove l’artista si esibirà martedì 3 settembre. Sul palco con la cantautrice, Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Eugenio Odasso alle chitarre, Matteo Giai al basso, Lorenza Giusiano ai cori, Tommaso Belli al violino, Lucia Sacerdoni al violoncello, Ruggero Mastrolorenzi alla viola ed Enrico Catale al violino. Inizio del concerto previsto per le ore 21, i biglietti rimasti saranno in vendita direttamente al botteghino della struttura di Regaste Redentore.

Il nuovo album dell’icona del pop nostrano

Intanto, cresce l’attesa per ascoltare “Magmamemoria”, il quarto disco di inediti di Levante, in uscita il 4 ottobre per Warner Music. Oltre ai due singoli già usciti, la cantautrice siciliana ha pubblicato anche un 45 giri con altri due brani del disco, “Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l'ultima volta che ti dimentico”. Un 45 giri in edizione limitata che i fan hanno potuto acquistare negli appositi stand allestiti nei concerti o su Amazon. Le due canzoni hanno lo stesso titolo dei due romanzi pubblicati dalla cantautrice siciliana per Rizzoli, rispettivamente nel 2017 e nel 2018. Classe 1987 e originaria di Caltagirone, Claudia Lagona, vero nome della cantautrice, si è fatta largo sulla scena musicale italiana dal 2014, dopo aver aperto i concerti di Max Gazzè, pubblicando il suo primo lavoro in studio “Manuale distruzione”, con cui si è aggiudicata un posto da finalista al Premio Tenco. L’anno successivo esce “Abbi cura di te” e nel 2017 “Nel caos di stanze stupefacenti”. Non solo musica: all’inizio di quest’anno la rivista Vogue l’ha inserita fra le cento persone in grado di influenzare le tendenze dell’arte e della moda internazionali. Dopo l’uscita dell’album, la cantante calcherà, per la prima volta, il palco del Mediolanum Forum di Assago, dove è attesa il 23 novembre.

La probabile scaletta

Come anticipato, il prossimo album di Levante uscirà il 4 ottobre e si intitolerà “Magmamemoria”. Dal disco, la cantautrice siciliana ha fatto già uscire due singoli, “Andrà tutto bene” e “Lo stretto necessario”; in cui duetta con Carmen Consoli. Nel corso dei concerti però Levante, oltre a cantare alcuni dei suoi più grandi successi, come “Alfonso”, “Pezzo di me” e “Non me ne frega niente”, regala anche delle piccole chicche ai fan, cantando in anteprima alcune delle nuove canzoni, tra cui “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta eseguita durante il concerto di Barletta dello scorso 7 agosto: