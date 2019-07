Levante, in arrivo un 45 giri in edizione limitata con due brani inediti

Levante continua a sorprendere i suoi fan regalando anteprime del nuovo album “Magmamemoria”, atteso per l’autunno. Di imminente pubblicazione un 45 giri in edizione limitata contenente altri due brani inediti tratti dal disco.

Due nuove canzoni

“Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l'ultima volta che ti dimentico” sono i titoli delle canzoni che i fan di Levante troveranno in esclusiva su un 45 giri in vendita negli appositi stand allestiti per le date del tour estivo della cantautrice. Chi non potrà essere presente ai concerti, potrà acquistarlo su Amazon a partire dal 10 luglio. Il 45 giri sarà stampato in edizione limitata, per cui bisogna affrettarsi per evitare di farselo scappare. “Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l'ultima volta che ti dimentico” non sono solo i titoli di due canzoni contenute in “Magmamemoria”, quarto disco di inediti di Levante, in uscita il prossimo 4 ottobre. Le due canzoni hanno lo stesso titolo dei due romanzi pubblicati dalla cantautrice siciliana per Rizzoli, rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Magmamemoria, il nuovo album di Levante

Un pezzetto alla volta, il nuovo disco di Levante comincia a prendere forma. Dopo i due singoli già pubblicati, “Andrà tutto bene” e “Lo stretto necessario” (quest’ultimo cantato insieme a Carmen Consoli), la cantante annuncia l’uscita di altre due canzoni. Solo pochi giorni fa Claudia Lagona (questo il nome all’anagrafe di Levante) aveva postato sui social la tracklist dell’album. “Magmamemoria” è il quarto disco di inediti della cantautrice di origine siciliana e arriva a due anni di distanza dal precedente “Nel caos di stanze stupefacenti”. L’album sarà il primo a essere pubblicato con la Warner Music, la nuova casa discografica di Levante. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2019 ma non si esclude che nel tour in programma per l’estate, la cantante decida di far ascoltare qualche anticipazione ai fan.

Il tour estivo

Nel frattempo, mercoledì 10 luglio Levante è pronta a inaugurare il tour estivo, che la vedrà esibirsi per 10 date in altrettante arene storiche del nostro Paese. Poi, dopo l’uscita dell’album, la cantante calcherà, per la prima volta, il palco del Forum di Assago, dove è attesa il 23 novembre. Anche per questo annuncio, Levante si era affidata ai social: «Mi guardo indietro e la vedo quella linea, tremolante e decisa, cancellata, spezzata e ripresa. La mia linea non è una linea di confine, è una rotta da seguire… è la vita da esplorare. Per questo tratto di terra, tracciare il selciato non sarà semplice, avrò bisogno di tutte le vostre mani, avrò bisogno di tutti voi, perché mi scoppia il cuore e mi tremano le gambe. Il 23 Novembre del 2019, questa linea arriverà sul palco del Forum di Assago. Portate le vostre mani e reggetemi la schiena». Queste le date del tour estivo di Levante:

Mercoledì 10 luglio 2019 Fiesole (FI), Teatro Romano

Giovedì 11 luglio 2019 Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

Venerdì 19 luglio 2019 Ostia antica (Roma), Teatro Romano

Sabato 20 luglio 2019 Caserta, Belvedere Reale

Martedì 7 agosto 2019 Barletta, Fossato del Castello

Venerdì 9 agosto 2019 Reggio Calabria, Castello Aragonese

Domenica 18 agosto 2019 Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Giovedì 22 agosto 2019 Macerata, Sferisterio

Domenica 1 settembre 2019 Taormina (ME), Teatro Antico

Martedì 3 settembre 2019 Verona, Teatro Romano

I biglietti per assistere ai concerti di Levante sono disponibili in prevendita su TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati, con un prezzo che parte da 25 euro.