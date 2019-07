Levante e Carmen Consoli: il video del nuovo singolo "Lo stretto necessario"

«Alla mia amata terra. Ai nostri ricordi eterni»: questa la dedica alla fine del video di “Lo stretto necessario”, nuovo singolo di Levante con la collaborazione di Carmen Consoli. C’è tutta la Sicilia nella canzone, scritta insieme ad altri due siculi doc, Colapesce e Dimartino, e cantata con una delle interpreti più rappresentative della regione.

Viaggio in Sicilia

E in Sicilia è stato girato anche il video, che vede alla che regia, sceneggiatura e montaggio Giacomo Triglia. Le riprese di “Lo stretto necessario” sono state effettuate tra Ispica (RG), Noto (SR) e l’isola di Capo Passero a Portopalo (RG). La fotografia di Edoardo Bolli rende ancora più speciale i luoghi immortalati nel video: il Loggiato del Sinatra, la Chiesa Rupestre di Santa Maria della Cava, le vie del quartiere di Cartidduni a Ispica, la baia di San Lorenzo a Noto. Una scenografia naturale in cui Levante sembra fare un viaggio indietro nel tempo. Le scene con Carmen Consoli, infatti, riprese da Adriano Spadaro, hanno un effetto vintage che porta alla mente i filmini delle vacanze di fine anni ‘70. Inoltre, in una delle scene del video, Levante indossa un vestito di sua madre del 1977, come racconta la stessa cantautrice su Instagram: «Alla mamma dedico questa immagine. Ho preso il tuo abito del 1977 e l’ho indossato. È stato così che ci ho resi eterni». Alla fine del video, alcune riprese tratte dal backstage, con l’abbraccio tra le due protagoniste, e la dedica alla Sicilia.

Lo stretto necessario

“Lo stretto necessario” è il singolo di Levante feat. Carmen Consoli uscito lo scorso 28 giugno. Secondo estratto dall’ultimo album di inediti della cantante, “Magmamemoria”, in uscita il 4 ottobre, “Lo stretto necessario” vede la collaborazione di Colapesce e Dimartino. Levante si è detta orgogliosa della collaborazione con Carmen Consoli, una delle cantautrici a cui si è sempre ispirata e il duetto con la “cantantessa” rappresenta la realizzazione di un sogno. Nel frattempo, goccia dopo goccia, comincia a prendere forma “Magmamemoria”, quarto album di Levante e primo con la casa discografica Warner Music. Questa la tracklist diffusa dalla stessa cantante:

Magmamemoria Andrà tutto bene Bravi tutti voi Regno animale Reali Questa è l'ultima volta che ti dimentico Se non ti vedo non esisti Il giorno prima del giorno dell'inizio non ha mai avuto fine Saturno Rancore Lo stretto necessario (con Carmen Consoli) Antonio Arcano 13

Levante in tour

Intanto, in attesa di scoprire le altre tracce dell’album, Levante si appresta a cominciare un tour estivo che la vedrà esibirsi in alcune delle più belle arene storiche d’Italia. A conclusione del tour, una data speciale al Mediolanum Forum di Assago, il 23 novembre. Queste le prossime date per ascoltare Levante dal vivo: