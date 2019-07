Levante, la tracklist del nuovo album "Magmamemoria"

La strada che porta al 4 ottobre è ancora lunga ma Levante sa come soddisfare la curiosità dei suoi fan, che attendono impazienti l’uscita del nuovo album. La cantante di origini siciliane continua a centellinare informazioni su “Magmamemoria”, il suo nuovo disco di inediti, attraverso i social. Dopo le anticipazioni su titolo e copertina, stavolta è toccato alla tracklist dell’intero album.

Magmamemoria, la tracklist

Levante ha un canale di comunicazione diretto con i suoi fan e affida ai post su Instagram pensieri e curiosità sui suoi progetti. La cantante ha anche un canale whatsapp dove condivide in anteprima news e anticipazioni. Proprio attraverso il canale Levante aveva pubblicato 13 rebus che nascondevano la tracklist di “Magmamemoria”. Questo il post condiviso su Instagram con relative tracce dell’album: LA DOMENICA ENIGMISTICA. Ieri sul canale whatsapp vi sono arrivati 13 rebus (molto difficili- se non impossibili-lo ammetto) che a mezzanotte si sono trasformati in soluzioni: la tracklist di #magmamemoria

1. MAGMAMEMORIA

2. ANDRÀ TUTTO BENE

3. BRAVI TUTTI VOI

4. REGNO ANIMALE

5. REALI

6. QUESTA È L’ULTIMA VOLTA CHE TI DIMENTICO

7. SE NON TI VEDO NON ESISTI

8. IL GIORNO PRIMA DEL GIORNO DELL’INIZIO NON HA MAI AVUTO FINE

9. SATURNO

10. RANCORE

11. LO STRETTO NECESSARIO (CON CARMEN CONSOLI)

12. ANTONIO

13. ARCANO 13

Non vedo l’ora che questo disco, di cui sono follemente innamorata, diventi anche vostro».

Oltre ai due singoli già usciti, “Andrà tutto bene” e “Lo stretto necessario” (con il featuring di Carmen Consoli), saltano all’occhio i brani “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”, che sono i titoli dei due romanzi scritti dalla cantautrice siciliana, pubblicati entrambi con Rizzoli.

Magmamemoria, il nuovo album di Levante

Il nuovo album di Levante uscirà il 4 ottobre e sarà il quarto disco di inediti della cantante, il primo con la nuova casa discografica Warner Music. I precedenti album “Manuale distruzione”, “Abbi cura di te” e “Nel caos di stanze stupefacenti” erano usciti con la casa discografica INRI, fondata da Davide Pavanello, suo fratello Paolo e Pietro Camonchia. Il titolo del disco, come ha spiegato la stessa Levante, affonda le radici nel legame col ricordo, con la sua terra di origine: «MAGMAMEMORIA è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri. Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno. La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo», scriveva la cantante su Instagram.

Il tour estivo

Nel frattempo, dopo l’esibizione al Milano Pride lo scorso 29 giugno, Levante si prepara a dare il via al suo tour estivo, in partenza il 10 luglio da Fiesole, prima del grande evento al Forum di Assago, dove la cantautrice si esibirà , per la prima volta, il 23 novembre. Finora sono previste 10 date nelle arene storiche italiane, ma non si esclude che la cantante possa aggiungere qualche nuova data nei prossimi giorni. Queste le date finora confermate del tour estivo di Levante: