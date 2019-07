Carmen Consoli: concerto estivo “unico” al Festival di Nervi a Genova

Un concerto unico quello che Carmen Consoli offrirà al Festival di Nervi a Genova mercoledì 3 luglio. Una performance che promette di stupire e affascinare non solo i fan della cantantessa.

Concerto per chitarra e orchestra sinfonica

Ad accompagnare Carmen Consoli sul palco di Villa Grimaldi Fassio sarà infatti l’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Oltre ai trentacinque componenti dell’orchestra sinfonica, Carmen Consoli si esibirà con Emilia Belfiore al violino, Claudia Della Gatta al violoncello e Massimo Roccaforte alla chitarra e al mandolino. La presenza dei solisti del Lirico genovese darà una nuova veste ai brani della cantautrice, che negli anni ha sempre offerto versioni riarrangiate delle sue canzoni. L’Orchestra del Teatro Carlo Felice ha iniziato la sua attività nei primi del ‘900 e oggi è una delle più prestigiose orchestre italiane.

Nel concerto, Carmen Consoli mostrerà al pubblico le sue due anime, che convivono da sempre nella sua musica: quella più rock e quella più intima e acustica. Nel corso della sua carriera ventennale, la cantautrice siciliana ha creato una propria identità, lasciando un segno distintivo all’interno del panorama musicale italiano.

I biglietti per gli spettacoli del Festival Internazionale di Nervi sono in vendita sul circuito di Ticketone, nel circuito Vivaticket e HappyTicket, nei punti vendita autorizzati e nelle Biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e Teatro Gustavo Modena.

Il tour estivo di Carmen Consoli

L’ultimo album in studio di Carmen Consoli risale al 2015, “L’abitudine di tornare”, ma in questi anni la cantantessa non si è mai risparmiata e ha continuato a tenere dei live e a collaborare nei dischi di altri colleghi. L’ultima, in ordine di tempo, è la partecipazione al nuovo singolo di Levante, “Lo stretto necessario”. Anche per quest’estate, Carmen sta girando l’Italia in lungo e in largo per prendere parte ai principali festival e manifestazioni. I prossimi appuntamenti di Carmen Consoli:

3 luglio - Genova, Festival Internazionale di Nervi

8 luglio - Saluzzo (CN), Occit’amo

17 agosto - Rispescia (GR), Festambiente

7 settembre, Palo del Colle (BA), Festival Rigenera Smart City

Una carriera lunga vent’anni

Nata a Catania nel 1974, Carmen Consoli ha pubblicato in carriera 8 album in studio, 3 album live, 1 compilation e 1 album di colonne sonore. Numerose le collaborazioni con altri artisti, sia in studio che dal vivo. Prima donna a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra”, è stata anche nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa e ha vinto il premio Amnesty Italia per “Mio zio”. Ha vinto, inoltre, due Premi Lunezia, 7 Italian & Wind Musica Awards e anche 1 Nastro d’argento per la canzone “L’ultimo bacio”, contenuta nella colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino. Molto apprezzata anche all’estero, nel 2005 è stata l'unica italiana a partecipare alle celebrazioni dell'anniversario della scomparsa di Bob Marley, in Etiopia. Inoltre, in un’intervista del marzo 2016, Elvis Costello ha detto di lei: «Ha più idee originali lei in una manciata di pezzi piuttosto che alcune celebrate band inglesi o americane in un intero concerto». Lanciata da Sanremo Giovani nel 1995 con il brano “Quello che sento”, Carmen Consoli ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1996 con “Amore di plastica”, nel 1997 con “Confusa e felice” e nel 2000 con “In bianco e nero”.