Carmen Consoli in tour, le date dei concerti

Nuovo tour per Carmen Consoli. La cantautrice ha annunciato attraverso i suoi social sette appuntamenti speciali per l’estate aprendo la possibilità a nuove date. Si tratta di un serie di concerti davvero particolare dove l’artista cercherà di unire le due anime che ha messo in mostra in venti anni di carriera. Un’alternanza di rock e di acustico che sarà possibile grazie all’aiuto in alcune date di una formazione unplugged composta da violino (Emilia Belfiore), violoncello (Claudia della Gatta) chitarra e mandolino (Massimo Roccaforte), e in altre da una band di strumenti elettrici, con chitarra (Massimo Roccaforte), basso (Luciana Luccini) e batteria (Antonio Marra). In base alla location e all'atmosfera, lo spettacolo cambierà. Saranno concerti speciali che si terranno tutti in contesti particolari, tra palcoscenici inusuali e luoghi suggestivi. Una delle più eclettiche artiste del panorama musicale italiano e internazionale, inizierà il suo tour da Desio e lo concluderà a settembre al Festival Rigenera Smart City in programma a Palo del Colle.

Le date del tour di Carmen Consoli

Per ora sono sette le date in programma, tra queste anche l’appuntamento al Bibione Beach Live 2019. Ecco il calendario del tour:

21 Giugno – Parco Tittoni, Desio (MB)

22 Giugno – Teatro Romano, Verona

23 Giugno – Moon in June, Isola del Trasimeno (PG)

28 Giugno – Bibione Beach Live 2019, Bibione (VE)

03 Luglio – Festival Internazionale di Nervi con Orchestra del Teatro Carlo Felice, Genova

08 Luglio – Occit’amo, Saluzzo

07 Settembre – Festival Rigenera Smart City, Palo del Colle (BA)

Tra i concerti anche lo spettacolo d’apertura della quinta edizione di Occit’Amo, Festival delle Terre del Monviso. Si tratta di una manifestazione all’insegna del patrimonio di musica, cultura e tradizioni popolari occitane, un ponte tra Italia e Francia. Carmen Consoli suonerà sul palco allestito nel cortile della Fondazione Amleto Bertoni, a Saluzzo, l’antica capitale del marchesato.

La partecipazione al Concerto per la Terra 2019

Suggestiva anche la data del 23 giugno per il “Moon in June”. Carmen Consoli sarà di scena presso l’Isola Maggiore del Lago Trasimeno per la quinta edizione del festival che quest’anno è dedicato all’universo femminile. Tutti gli spettacoli, compreso quello dell’artista siciliana, si terranno con lo straordinario scenario del tramonto lacustre. Il concerto infatti è in programma alle ore 19.45. Sul palco del festival “Moon in June” anche il trio iraniano-fiorentino dei Bowland, band rivelazione dell’edizione 2018 di X-Factor. Carmen Consoli è stata tra le protagoniste del “Concerto Per la Terra 2019” a Roma e avvenuto il 22 aprile presso la Terrazza del Pincio di Villa Borghese. Uno spettacolo per testimoniare il suo impegno per rendere la Terra un posto migliore e più pulito. La cantante aveva preso già parte all’evento nel 2011. L’ultimo album in studio pubblicato da Carmen Consoli è “L’abitudine di tornare” nel 2015, mentre nel 2018 è uscito “Eco di sirene”, terzo disco dal vivo della sua carriera dopo “L’anfiteatro e la bambina impertinente” e “Un sorso in più”.