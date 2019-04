Bibione Beach Live: Goran Bregovic, Carmen Consoli e Articolo 31 in concerto

Sempre più ricco il programma del Bibione Beach Live. Il festival, in programma per l’estate 2019, vedrà tra i protagonisti J-Ax + Articolo 31, Carmen Consoli e Goran Bregovic. Il primo concerto ad essere annunciato è stato quello di J-Ax, in programma sabato 20 luglio nella spiaggia antistante al piazzale Zenith. Il centro balneare ospiterà uno dei concerti più attesi dell’estate, quello che vedrà protagonista la reunion degli Articolo 31. J-Ax e Dj Jad tornano sul palco insieme dopo i 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui il rapper ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato. Dj Jad ha partecipato in tutte le date e per una parte del live ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31. Ora la festa prosegue anche in estate per un nuovo show dove verranno proposti vecchi e nuovi successi. I biglietti per questo primo grande evento della stagione, organizzato da Zenit srl e Fvg Live Srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, sono in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito già da tempo.

Una serata tutta al femminile al Bibione Beach Live

Il programma del Bibione Beach Live prevede anche eventi musicali a ingresso libero. Il 28 giugno andranno in scena Carmen Consoli, Marina Rei ed Eva Pevarello, tre concerti in uno per una serata di grande musica. Ad aprire la serata sarà Eva Pevarello che ha conquistato nel 2016 il terzo posto ad X Factor. La cantautrice ha aperto i live di diversi artisti, come Carmen Consoli, Max Gazzè, gli Afterhours, Franco Battiato e Eddie Vedder in occasione del Firenze Rocks del 2016. Ha partecipato nel 2018 al Festival di Sanremo con la canzone “Cosa ti salverà”. Seguirà poi Marina Rei che rivisiterà i brani della sua carriera grazie alla partecipazione straordinaria di Paolo Benvegnù. I due hanno deciso di proseguire con il loro progetto cantautorale “Canzoni contro la disattenzione in box”, che viene presentato così: «da un incontro nato per restituire una narrazione unica e disarmante, fatta di canzoni del passato, del presente e del futuro si è poi sviluppata un’avventura musicale che riparte questa volta in duo. Marina e Paolo giocano e sperimentano, come fosse un dialogo confidenziale tra due amici». Chiuderà la serata l’esibizione di Carmen Consoli impegnata quest’estate con il “Summer Tour 2019” e che vedrà la cantante sui palchi di alcuni dei festival più suggestivi d'Italia. La "cantantessa" sarà accompagnata da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria.

In scena anche Goran Bregovic

Il 3 luglio sarà invece la volta di un grande concerto internazionale, quello dell’icona mondiale della musica balkan Goran Bregovic, accompagnato dalla fedelissima The Wedding and Funeral Band. La serata vedrà anche in apertura l’esibizione del gruppo rock soul May Day 28 che proporrà un mix di canzoni inedite, scritte e musicate dalla carismatica front girl Sara Serodine, e grandi successi della storia del rock. Lo spettacolo di Goran Bregovic si concentrerà probabilmente sull’ultimo disco 'Three Letters from Sarajevo', ma non mancheranno i grandi successi che hanno segnato la carriera del musicista nato a Sarajevo. Il 18 giugno Bregovic sarà anche allo «Stif Sound», uno spin off di Castelfolk. Si tratta di una kermesse che si svolge ogni anno a Castellano di Villa Lagarina presso l’arena spettacoli del Parco delle Leggende.