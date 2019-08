Levante in concerto a Taormina: info e scaletta

In occasione dell’ultimo appuntamento della terza edizione di TAO musica 2019, il Teatro Antico di Taormina ospita il concerto di Levante, penultima tappa del tour estivo della cantante siciliana.

Levante in concerto a Taormina: informazioni utili

Il tour estivo nelle Arene Storiche italiane sta per concludersi e Levante arriva nella “sua” Sicilia, per un concerto unico sul palco del Teatro Antico di Taormina. La cantautrice ha girato tutta l’estate portando la sua musica in alcuni dei luoghi più belli dello Stivale, in attesa del grande concerto evento del 23 novembre, che la vedrà, per la prima volta, protagonista del Mediolanum Forum di Assago. Il concerto di Levante a Taormina si svolgerà all’interno di TAO musica 2019, manifestazione a cura di Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti per partecipare all’evento sono ancora disponibili presso i punti vendita autorizzati, sul sito TicketOne e presso il botteghino del Teatro, con prezzi a partire da 29,90 euro. Il Teatro Antico di Taormina si trova in via Teatro Greco, 1.

Levante in concerto a Taormina: la scaletta

Il prossimo album di Levante uscirà il 4 ottobre e si intitolerà “Magmamemoria”. Dal disco, la cantautrice siciliana ha fatto già uscire due singoli, “Andrà tutto bene” e “Lo stretto necessario”; in cui duetta con Carmen Consoli. Nel corso dei concerti però Levante, oltre a cantare alcuni dei suoi più grandi successi, come “Alfonso”, “Pezzo di me” e “Non me ne frega niente”, regala anche delle piccole chicche ai fan, cantando in anteprima alcune delle nuove canzoni, tra cui “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”. Di seguito, la probabile scaletta del concerto di Levante a Taormina, tenendo presente che potrebbero esserci variazioni legate a scelte dell’ultimo momento dell’artista:

Diamante La rivincita dei buoni Abbi cura di te Farfalle Io ti maledico Le lacrime non macchiano Finché morte non ci separi Sentivo le ali 1996 la stagione del rumore Sbadiglio Cuori d'artificio Le parole che non dico mai Non me ne frega niente Tutti i santi giorni Le margherite sono salve Santa Rosalia Io ero io Memo Gesù Cristo sono io Ciao per sempre Duri come me Pezzo di me Andrà tutto bene Lo stretto necessario Alfonso

Il tour estivo di Levante si concluderà martedì 3 settembre al Teatro Romano di Verona. Sul palco con la cantautrice, Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Eugenio Odasso alle chitarre, Matteo Giai al basso, Lorenza Giusiano ai cori, Tommaso Belli al violino, Lucia Sacerdoni al violoncello, Ruggero Mastrolorenzi alla viola ed Enrico Catale al violino.

Il nuovo album di Levante

Intanto, cresce l’attesa per ascoltare “Magmamemoria”, il quarto disco di inediti di Levante, in uscita il 4 ottobre per Warner Music. Oltre ai due singoli già usciti, la cantautrice siciliana ha pubblicato anche un 45 giri con altri due brani del disco, “Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l'ultima volta che ti dimentico”. Un 45 giri in edizione limitata che i fan hanno potuto acquistare negli appositi stand allestiti nei concerti o su Amazon.