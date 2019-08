J-Ax e Articolo 31 concerto a Noci: info e scaletta

Il tour estivo di J-Ax con gli Articolo 31 continua a mietere successi in tutta Italia. Dai dieci eventi sold out organizzati al Fabrique di Milano alla fine del 2018, sono trascorsi ormai mesi ma la voglia di rivedere sul palco J-Ax nella formazione degli Articolo 31 insieme a Dj Jad è davvero tanta. Una reunion che ha fatto felice in primis gli artisti ma anche i tanti fan storici che da tempo sognavano di rivederli dal vivo. Per J-Ax e Dj Jad c’è tempo ancora per altre tre date prima di chiudere il tour. Il 31 agosto saranno di scena a Noci, in provincia di Bari al nuovo Foro Boario per l’Animenote Festival.

J-Ax e Articolo 31 in concerto a Noci: la possibile scaletta

Il concerto in programma a Noci prevede una selezione tra i migliori brani di J-Ax e quelli in compagnia di Dj Jad nella formazione degli Articolo 31. Lo spettacolo è strutturato per regalare ai fan il meglio della carriera dell’artista milanese. Facendo riferimento ai concerti delle ultime settimane, questa dovrebbe essere la possibile scaletta del concerto di J-Ax e degli Articolo 31 a Noci:

Timberland pro Rap n' Roll Snob/L'Uomo Col Cappello/Vecchia Scuola Non è un film Piccoli per sempre Gente che spera Deca Dance/Immorale/Più Stile I love my bike Musica da rabbia Il bello d'esser brutti Uno di quei giorni Caramelle Vorrei Ma Non Posto / Senza Pagare (J-Ax & Fedez cover) Spirale ovale Domani smetto Un Urlo (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Non c'è rimedio (Articolo 31 song) (with Dj Jad) 2030 (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Tranqi funky (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Domani (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Il funkytarro (Articolo 31 song) (with Dj Jad) La mia ragazza mena (Articolo 31 song) (with Dj Jad) L'italiano medio (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Volume (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Ohi Maria (Articolo 31 song) (with Dj Jad) Encore: Intro Tutto Tua Madre Ostia Lido Maria Salvador

J-Ax e Articolo 31 in concerto nel 2019: le date

Dopo il concerto di Noci, J-Ax e gli Articolo 31 saranno in scena a Catania e a Mondovì per il Wake Up Music Festival. Sono queste le ultime date per assistere allo spettacolo che ha permesso ai fan di vivere nuovamente l’epoca d’oro del duo rap. Questo il calendario completo delle date di J-Ax e Articolo 31 per l’estate del 2019:

Sabato 31 agosto – Noci (BA), Animanote Musica in collina, Foro Boario

Sabato 7 settembre – Catania, Villa Bellini

Sabato 14 settembre – Mondovì (CN), Wake Up Music Festival, Mondovicino Arena

In attesa del nuovo album previsto per il 2020, J-Ax può festeggiare anche per il grande successo del singolo “Ostia Lido”, uno dei tormentoni dell’estate 2019. Il brano ha conquistato subito il disco di platino per le oltre 100mila copie vendute. Queste le parole dell’artista: «È un inno alle vacanze, quelle al mare, dedicato a tutti quelli che riescono ad assaporare appieno il valore delle piccole cose e l’importanza di trascorrere il tempo libero con gli amici».